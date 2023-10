Tha luchd-rannsachaidh air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ sgrùdadh ionosphere na talmhainn le bhith a’ cleachdadh an Teileasgop Rèidio Giant Meterwave (GMRT) an àite beachdan saideal traidiseanta. Tha an GMRT, a tha suidhichte anns an roinn leud-leud ìosal, air a bhith èifeachdach ann a bhith a’ lorg agus a’ comharrachadh buairidhean anns an ionosphere. Tha an rannsachadh seo a’ toirt tuigse nas fheàrr air an ionosphere, a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air a bhith a’ leasachadh cruinneas sheirbheisean GPS, a bharrachd air a bhith a’ sgrùdadh galaxies rèidio.

Lorg prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Sarvesh Mangala bhon Ionad Nàiseanta airson Radio Astrophysics, còmhla ris an neach-comhairle aige, an t-Àrd Ollamh Abhirup Datta à IIT-Indore, gu soirbheachail grunn bhuaireadh ionospheric siubhail meadhanach (TIDs) agus TIDan beaga a’ cleachdadh an GMRT. Chaidh na buairidhean sin fhaicinn aig triceadan 235 MHz agus 610 MHz.

Sheall an sgrùdadh atharrachaidhean ris nach robh dùil anns an ionosphere rè uairean èirigh na grèine, buairidhean mòra ionospheric, agus structaran aig ìre nas lugha a’ gluasad san aon taobh. Tha an sgrùdadh seo a’ toirt dùbhlan do sgrùdaidhean a rinneadh roimhe agus a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e a bhith a’ cleachdadh ionnstramaidean leud-leud ìosal, leithid an GMRT, gus atharrachaidhean ann an dùmhlachd dealanach an ionosphere a lorg gu h-èifeachdach.

Le bhith ag adhartachadh eòlas agus modailean an ionosphere, faodaidh an rannsachadh seo leantainn gu teicneòlasan nas fheàrr agus tomhasan nas cruinne airson seòladh agus conaltradh. Tha cugallachd sònraichte GMRT a’ ceadachadh tomhas mionaideach de atharrachaidhean ionospheric, a’ dol thairis air comasan ionnstramaidean GPS agus radar.

Tha an toradh ùr-nodha seo a’ fosgladh slighean ùra airson rannsachadh a’ cleachdadh an GMRT. Thuirt Yashwant Gupta, Stiùiriche Ionad an Ionaid Nàiseanta airson Radio Astrophysics, gu bheil an coileanadh seo a’ dearbhadh an creideasan ann an comas GMRT agus a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha an rannsachadh seo ann a bhith ag adhartachadh ar tuigse air an ionosphere.

