Seallaidhean ùra air Ionosphere na Talmhainn air fhoillseachadh le Teileasgop Rèidio

Tha luchd-rannsachaidh air lorg ùr-nodha a dhèanamh mu na buairidhean ann an ionosphere na Talmhainn a’ cleachdadh an Teileasgop Rèidio Giant Meterwave Radio (GMRT) airson a’ chiad uair. Tha an ionosphere na ìre chudromach de dh'àile na Talmhainn aig a bheil pàirt deatamach ann an diofar theicneòlasan leithid seirbheisean GPS agus sgrùdaidhean galaxy rèidio. Le bhith a’ sgrùdadh an ionosphere, faodaidh luchd-saidheans cruinneas suidheachadh, seòladh agus seirbheisean ùine a leasachadh.

Chaidh an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris ath-sgrùdaichte le co-aoisean Geophysical Research Letters, a stiùireadh le Sarvesh Mangala bhon Ionad Nàiseanta airson Rèidio Astrophysics. Lorg Mangala, còmhla ris an neach-comhairle aige, an t-Àrd Ollamh Abhirup Datta à IIT-Indore, gu soirbheachail diofar sheòrsaichean de bhuaireadh ionospheric a’ cleachdadh an GMRT.

Chunnaic an luchd-rannsachaidh buairidhean ionospheric siubhail meadhanach (TIDs) le raon de 100 gu 300 km, a bharrachd air TIDan beaga timcheall air 10 km. Chaidh na buairidhean sin a lorg aig triceadan 235 MHz agus 610 MHz rè amharc faisg air naoi uairean a thìde.

B’ e aon de phrìomh thoraidhean an sgrùdaidh na h-atharrachaidhean ris nach robh dùil san ionosphere aig àm èirigh na grèine. Chunnaic an luchd-rannsachaidh cuideachd buairidhean mòra ionospheric agus structaran aig ìre nas lugha a’ gluasad san aon taobh.

Is e an rud a tha a’ dèanamh an sgrùdadh seo gun samhail a bhith a’ cleachdadh ionnstramaid leud-leud ìosal mar an GMRT, a tha nas fhaisge air crios-meadhain magnetach na Talmhainn. Bha sgrùdaidhean roimhe a’ cuimseachadh gu sònraichte air buairidhean ionospheric ann an roinnean meadhan-domhan-leud agus domhan-leud. Bha cugallachd sònraichte an GMRT a’ ceadachadh tomhas mionaideach de dh’ atharrachaidhean ionospheric, a’ dol thairis air comasan ionnstramaidean GPS agus radar.

Meudaichidh co-dhùnaidhean an rannsachaidh seo ar tuigse air an ionosphere agus cuiridh e ri leasachadh theicneòlasan nas cruinne airson seòladh agus conaltradh. Tha an GMRT air a bhith na inneal èifeachdach airson a bhith a’ sgrùdadh uinneanan ionospheric, a’ taisbeanadh a’ chomas a th’ ann airson tuilleadh adhartais san raon rannsachaidh seo.

stòran:

- Litrichean Rannsachaidh Geophysical, iris air a sgrùdadh le co-aoisean

- Ionad Nàiseanta airson Radio Astrophysics

- Institiud Rannsachaidh Bunasach Tata