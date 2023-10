Teileasgop Rèidio Tonn Meatair Mòr air a chleachdadh gus buairidhean ann an ionosphere na Talmhainn a sgrùdadh

Tha luchd-rannsachaidh air an Teileasgop Rèidio Tonn Meatair Mòr (GMRT) a chleachdadh gus buairidhean ann an ionosphere na Talmhainn a sgrùdadh airson a’ chiad uair. Roimhe sin, chaidh amharc air an ionosphere a 'cleachdadh saidealan. Le bhith ag adhartachadh ar tuigse air an ionosphere, faodaidh an rannsachadh seo cruinneas seirbheisean suidheachaidh, seòlaidh agus tìm àrdachadh, a bharrachd air a bhith comasach air sgrùdadh galaxies rèidio a dhèanamh. Chaidh an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris ath-sgrùdaichte le co-aoisean Geophysical Research Letters, a stiùireadh le Sarvesh Mangala bhon Ionad Nàiseanta airson Radio Astrophysics.

Lorg an sgioba gu soirbheachail buairidhean ionospheric siubhail meadhanach (TIDs) le raon de 100 gu 300 km agus TIDan beaga timcheall air 10 km a’ cleachdadh an GMRT. Chaidh na beachdan sin a thoirt seachad aig triceadan 235 MHz agus 610 MHz. Sheall an sgrùdadh atharrachaidhean ris nach robh dùil anns an ionosphere aig àm èirigh na grèine, buairidhean mòra ionospheric, agus structaran aig ìre nas lugha a’ gluasad san aon taobh.

Leig cugallachd “sònraichte” GMRT leis an luchd-rannsachaidh TIDs a lorg agus a chomharrachadh aig àm sgrùdaidh naoi uairean a chaidh a dhèanamh air 5-6 Lùnastal 2012. Tha an sgrùdadh seo air aon den chiad fheadhainn a chleachd gu h-èifeachdach ionnstramaid leud-leud ìosal (suidhichte nas fhaisge air magnetach na Talmhainn). crios-meadhain) gus atharrachaidhean ann an dùmhlachd dealanan anns an ionosphere a lorg.

Dh’ fhaodadh co-dhùnaidhean an rannsachaidh seo eòlas agus modailean an ionosphere a leasachadh, a’ leantainn gu adhartasan ann an teicneòlasan agus tomhasan nas cruinne airson adhbharan seòlaidh is conaltraidh. Tha an GMRT, ged nach e probe traidiseanta a th’ ann airson a bhith a’ sgrùdadh an ionosphere, air a bhith gu math èifeachdach ann a bhith a’ lorg diofar iongantasan ionospheric.

Tha an GMRT a’ tabhann cugallachd nas àirde an coimeas ri ionnstramaidean GPS agus radar, a’ comasachadh tomhasan mionaideach de dh’ atharrachaidhean ionospheric. Tha an sgrùdadh seo air sealltainn gu bheil comas aig GMRT slighean rannsachaidh ùra fhosgladh san raon seo.

Stòr: The New Indian Express