Ìre ùr de deigh àrd-dùmhlachd air a lorg ann an Uranus agus Neptune

Tha luchd-saidheans air lorg ùr-nodha a dhèanamh ann an àrainneachdan fìor Uranus agus Neptune, a’ lorg ìre ùr de deigh àrd-dùmhlachd ris an canar Ice XIX. Tha comas aig an toradh seo seallaidhean a thoirt seachad air na raointean magnetach dìomhair a chaidh fhaicinn timcheall air na fuamhairean gas sin.

Tha Uranus agus Neptune, a tha nan fuamhairean gas làn uisge, a’ bòstadh suidheachaidhean fìor le cuideaman do-chreidsinneach agus teodhachd loisgeach a tha a’ dol thairis air uachdar na grèine. Tha na suidheachaidhean sin air a bhith nan dùbhlan o chionn fhada do luchd-saidheans a bhith ag ionnsachadh. Ach, a’ cleachdadh an teicneòlas ùr-nodha aig an ionnstramaid Cùis aig Cùmhnantan Sònraichte Linac Coherent Light Source, bha e comasach dha luchd-rannsachaidh na suidheachaidhean uamhasach sin ath-chruthachadh.

Le bhith a’ cur uisge fo chuideam 2 mhillean àile agus teodhachd de 8,500 ceum Fahrenheit, lorg an luchd-rannsachaidh gu robh ìre Ice XIX ann nach robh fios roimhe. Tha an structar deighe àrd-bhruthadh ùr seo a’ nochdadh feart sònraichte far a bheil dadaman ocsaidean air am pacadh gu dlùth taobh a-staigh rèiteachadh leaghan ciùbach bodhaig (BCC), fhad ‘s a bhios dadaman hydrogen a’ gluasad gu saor taobh a-staigh an structair, gan giùlan fhèin mar lionn. Tha an togalach seo gu mòr a’ cur ri seoltachd dealain an stuth.

A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh an lorg seo de Ice XIX mìneachadh a dhèanamh air na raointean magnetach enigmatic a chaidh a lorg le bàta-fànais NASA Voyager II rè a mhiseanan gu Ùranus agus Neptune. Tha na raointean magnetach sin air ùidh a thoirt do luchd-saidheans airson bhliadhnaichean, agus tha làthaireachd stàitean exotic de deigh superionic, air a chomharrachadh le an giùlan dealain leasaichte, air a mheas mar mhìneachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ comharrachadh ceum mòr air adhart ann a bhith a’ tuigsinn daineamaigs iom-fhillte nam planaidean a-muigh nar siostam grèine. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air feartan agus buaidh Ice XIX, agus gus barrachd fhaighinn a-mach mu dhìomhaireachd Uranus agus Neptune.

Mìneachaidhean:

- Deigh àrd-dùmhlachd: deigh le structar nas dùmhail na deigh àbhaisteach air sgàth cuideam àrd.

- Fuamhairean gas: Planaichean mòra air an dèanamh suas sa mhòr-chuid de hydrogen agus helium.

- Raointean magnetach: Roinnean san fhànais far an lorgar feachd magnetachd.

stòran:

- ionnstramaid Cùis aig Fìor shuidheachadh aig Linac Coherent Light Source.