A’ fuasgladh an tarraing gun samhail: Dè a tha a’ dèanamh Drosophila Sechellia eadar-dhealaichte?

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh California, Taobh na h-Aibhne air lorg ùr a dhèanamh a tha a’ mìneachadh an tarraing inntinneach eadar gnè cuileag sònraichte, Drosophila sechellia, agus toradh tearc a lorgar a-mhàin anns na Seychelles. Tha an sgrùdadh ùr seo, a chaidh fhoillseachadh ann an Cell Reports, a’ toirt sealladh ùr air na h-atharrachaidhean mean-fhàsach a leig le D. sechellia soirbheachadh air na measan puinnseanta noni (Morinda citrifolia) fhad ‘s a tha gnèithean Drosophila eile gan cur às.

Gus tuigse fhaighinn air roghainn sònraichte D. sechellia airson na measan noni, chuir an luchd-rannsachaidh fòcas air a ghiùlan agus a eòlas-inntinn. Eu-coltach ri gnèithean Drosophila eile, tha D. sechellia air comas iongantach a leasachadh gus na tocsainnean a tha an làthair ann an searbhagan geir nan noni fruit fhulang. Tron sgrùdadh aca, lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil na searbhagan geir sin a’ gnìomhachadh neurons blas searbh anns na cuileagan agus aig an aon àm a’ cur bacadh air na neurons blas milis aca. Is e an gnìomhachd searbhas seo agus casg milis a tha aig a’ cheann thall a ’tàladh D. sechellia gu na measan.

Is e an rud a tha a’ suidheachadh D. sechellia a bharrachd air gnèithean eile cho cugallach ‘s a tha e ri cuid de dh’ aigéid shailleil, a tha a’ lagachadh a’ chomharra àicheil a thig bho na neurons blas searbh. A bharrachd air an sin, tha na h-aigéid shailleil seo cuideachd a’ cur bacadh air freagairt an t-siùcair, ged gu ìre nas lugha ann an D. sechellia. Mar thoradh air an sin, chan e a-mhàin gu bheil D. sechellia ag ithe na measan noni ach cuideachd a’ breith uighean air, a’ faighinn buannachd mean-fhàs mòr thairis air a cho-aoisean.

Is e aon taobh inntinneach den sgrùdadh seo coimeas a dhèanamh eadar freagairtean blas do na measan noni am measg trì gnèithean cuileag dlùth-cheangailte. Tha na h-eadar-dhealachaidhean ann am mothachadh blas a chaidh fhaicinn am measg nan gnèithean sin a’ freagairt gu dlùth ris na roghainnean daithead aca. Tha seo a’ tilgeil solas air a’ cheangal toinnte eadar atharrachadh blas agus roghainnean daithead ann am fàs-bheairtean.

A bharrachd air an sin, tha an rannsachadh seo a’ gealltainn smachd a chumail air plàighean àiteachais san àm ri teachd. Le bhith a’ sgrùdadh nan atharrachaidhean ginteil a leigeas le biastagan atharrachadh gu planntaichean aoigheachd agus fulangas a leasachadh airson tocsainnean planntrais, faodaidh luchd-saidheans dòighean èifeachdach a lorg gus plàighean cronail a riaghladh a tha a’ bagairt cinneasachd àiteachais agus seasmhachd. Tha am modail D. sechellia/noni, le pailteas innealan ginteil, na ghoireas luachmhor airson na dàimhean iom-fhillte sin a thuigsinn.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Carson a tha Drosophila sechellia mar an aon chuileag a tha air a tharraing gu na measan noni anns na Seychelles?

Tha Drosophila sechellia gun samhail am measg gnèithean cuileag air sgàth cho comasach ‘s a tha e air na measan noni puinnseanta fhulang, eu-coltach ri gnèithean Drosophila eile a tha air an cuir às. Tha an cuileag air atharrachaidhean a leasachadh anns an t-siostam mothachaidh blas aige a leigeas leis na noni fruit ithe agus ithe.

2. Ciamar a tha na roghainnean blas aig Drosophila sechellia eadar-dhealaichte bho ghnèithean cuileag eile?

Tha Drosophila sechellia a ’nochdadh cugallachd nas ìsle ri cuid de dh’ aigéid shailleil a tha an làthair anns na measan noni, a’ lagachadh a ’chomharra àicheil a chuir neurons le blas searbh. A bharrachd air an sin, bidh na h-aigéid shailleil sin a’ cuir stad air freagairt an t-siùcair anns a’ chuileag, ged a tha e gu ìre nas lugha an taca ri gnèithean eile. Tha na h-eadar-dhealachaidhean sin ann am mothachadh blas a’ cur ri roghainn D. sechellia airson noni fruit.

3. Carson a tha sgrùdadh air siostam blas D. sechellia cudromach?

Fhad ‘s a chaidh sgrùdadh farsaing a dhèanamh air siostam olfactory cuileagan, tha tuigse air an obair mothachaidh blas aca a cheart cho deatamach, leis gu bheil giùlan biadhaidh ceangailte gu dlùth ri blas. Le bhith a’ sgrùdadh mar a bhios an siostam nearbhach a’ fàs ann am biastagan gus atharrachadh gu diofar lusan aoigheachd a’ toirt sealladh luachmhor air roghainnean is atharrachaidhean daithead.

4. Ciamar a dh’ fhaodadh toraidhean an rannsachaidh seo a bhith feumail ann a bhith a’ cumail smachd air plàighean àiteachais?

Le bhith a’ sgrùdadh nan atharrachaidhean ginteil a leigeas le biastagan atharrachadh gu planntaichean aoigheachd agus fulangas a leasachadh airson tocsainnean planntrais, faodaidh luchd-saidheans eòlas luachmhor fhaighinn airson smachd a chumail air plàighean àiteachais. Dh'fhaodadh am modail D. sechellia/noni, a tha a' tabhann raon de dh'innealan ginteil, cuideachadh le bhith a' tuigsinn agus 's dòcha a' stiùireadh giùlan phlàighean cronail.