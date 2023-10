Sgrùdadh Ùr a’ Solais air Galaxies Tràth ann an Leanabas na Cruinne

Tha luchd-rannsachaidh a tha a’ cleachdadh samhlaidhean coimpiutair air solas a thilgeil air mar a tha galaxies mòra agus aibidh ann an eachdraidh thràth na cruinne. Thug an lorg seo air luchd-saidheans ceasnachadh a dhèanamh air prionnsapalan bunaiteach cosmology. Ghlac Teileasgop Fànais James Webb, a thòisich ag obair an-uiridh, ìomhaighean de galaxies a’ dol air ais chun àm ris an canar briseadh cosmach, àm làn dìomhaireachd.

Nochd na samhlaidhean gun do nochd cruthachadh rionnagan ann an dòigh eadar-dhealaichte anns na galaxies as tràithe an taca ris na galaxies mòra a chithear an-diugh, leithid an t-Slighe Milidh againn. An àite a bhith a’ cruthachadh rionnagan cunbhalach, dh’ fhuiling na galaxies tràth spreadhaidhean bho àm gu àm de dhian-chruthachadh rionnagan. Dh'adhbhraich na spreadhaidhean sin gu robh na galaxies sin a’ nochdadh nas gile agus is dòcha nas motha na bha iad dha-rìribh, a’ leantainn gu mì-thuigse gu robh iad aibidh agus mòr.

Tha an comas air soilleireachd nan galaxies tràth sin a thomhas deatamach, leis gu bheil e a’ toirt sealladh air am meud agus am meud. Faodar photons, mìrean solais, a lorg agus a chunntadh gu dìreach, a’ leigeil le speuradairean soilleireachd nan galaxies sin a dhearbhadh. Ach, tha e nas dùbhlanaiche am meud agus am meud fhèin aithneachadh.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh, a chaidh fhoillseachadh anns an Astrophysical Journal Letters, a’ moladh gun tug na spreadhaidhean de chruthachadh rionnagan frasan solais a-mach, a tha a’ mìneachadh cho soilleir sa tha na galaxies tràth sin. Tha an lorg seo cudromach leis nach fheum e am modal cosmological àbhaisteach atharrachadh.

Chaidh na samhlaidhean a dhèanamh mar phàirt den phròiseact rannsachaidh Feedback of Relativistic Environments (FIRE) agus bha iad a’ cuimseachadh air iongantas ris an canar “cruthachadh rionnagan bursty.” Eu-coltach ri bhith a’ cruthachadh rionnagan aig ìre sheasmhach, thachair cruthachadh rionnagan ann an galaxies tràth ann an spreadhaidhean neo-riaghailteach, a’ leantainn gu atharrachaidhean mòra ann an soilleireachd.

Tha an luchd-rannsachaidh air mìneachadh a mholadh airson an iongantas seo ann an galaxies nas lugha. Dh’ fhaodadh na galaxies sin eòlas fhaighinn air spreadhadh de chruthachadh rionnagan far am bi rionnagan mòra a’ cruthachadh agus às deidh sin a’ spreadhadh mar supernovas. Bidh an gas a chaidh a chuir a-mach às na spreadhaidhean sin an uairsin a’ toirt seachad na grìtheidean airson spreadhadh eile de chruthachadh rionnag. Ach, tha na buaidhean trom-inntinn nas làidire ann an galaxies nas motha a’ cur casg air na spreadhaidhean sin agus a’ fàbharachadh cruthachadh rionnagan seasmhach.

A dh’ aindeoin na beachdan ris nach robh dùil a rinn Teileasgop Fànais James Webb, tha an luchd-rannsachaidh an dùil gun lean an teileasgop a’ toirt dùbhlan don tuigse a th’ againn an-dràsta air a’ chruinne-cè agus gun toir e seachad seallaidhean ùra.

stòran:

- Will Dunham, “Tha sgrùdadh ùr a’ fuasgladh dìomhaireachd galaxies tràth ann an leanabachd na cruinne-cè" (Reuters)