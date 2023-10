Bidh speuradairean a’ fuasgladh dìomhaireachd galaxies mòra anns a’ chruinne-cè tràth

Tha luchd-rannsachaidh a tha a’ cleachdadh Teileasgop Fànais James Webb air lorg ùr a dhèanamh mu eachdraidh thràth ar cruinne-cè. Bho thòisich an obair aige an-uiridh, tha an teileasgop air sealladh a thoirt seachad air an àm enigmatic ris an canar briseadh cosmach, far an deach cruinneachadh de galaxies a’ dol air ais chun chruinne-cè tràth fhaicinn. Ach, bha na galaxies sin, a tha coltach gu bheil iad mòr agus aibidh, a’ dol an aghaidh dùilean, a’ toirt air luchd-saidheans ceasnachadh bun-bheachdan cosmology.

Ann an sgrùdadh ùr a chaidh fhoillseachadh anns an Astrophysical Journal Letters, chleachd luchd-rannsachaidh samhlaidhean coimpiutair sòlaimte gus mean-fhàs nan galaxies as tràithe a mhodail. Fhuair iad a-mach gun do nochd cruthachadh rionnagan ann an dòigh eadar-dhealaichte anns na galaxies sin anns a’ chiad beagan cheudan millean bliadhna às deidh a’ Bhrag Mhòr. An àite a bhith a’ cruthachadh rionnagan seasmhach, dh’fhiosraich na galaxies sin corra uair ann an cruthachadh rionnagan, a’ leantainn gu atharrachaidhean mòra anns an soilleireachd aca.

Tha an t-iongantas seo, ris an canar "cruthachadh rionnagan bursty", a' mìneachadh carson a dh'fhaodadh coltas gu robh na galaxies tràth sin uabhasach mòr a dh'aindeoin cho beag 'sa bha iad. Thug na spreadhaidhean de chruthachadh rionnagan frasan solais a thug air na galaxies sin nochdadh tòrr nas gile na bha iad dha-rìribh. Tha an tuigse ùr seo a’ co-thaobhadh ris a’ mhodal cosmological àbhaisteach, a’ fuasgladh na dìomhaireachd gun a bhith feumach air ath-sgrùdadh iomlan air na teòiridhean a th’ ann mar-thà.

Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil nàdar spreadhaidh cruthachadh rionnagan ann an galaxies nas lugha mar thoradh air cruthachadh rionnagan mòra ann an spreadhaidhean obann, agus an uairsin spreadhaidhean supernova às deidh dìreach beagan mhilleanan bliadhna. Bidh na spreadhaidhean sin a’ leigeil gas a-steach don fhànais, a bhios an uairsin na stuth amh airson spreadhadh eile de chruthachadh rionnagan. Ann an galaxies nas motha, bidh buaidhean grabhataidh a’ cur casg air a leithid de spreadhadh, a’ leantainn gu cruthachadh rionnagan nas seasmhaiche.

Tha Teileasgop Fànais James Webb, a thàinig gu bhith ag obair ann an 2022, air timcheall air 10 uair nas soilleire de galaxan fhaicinn bho bhriseadh cosmach na bha dùil. Tha am pailteas ris nach robh dùil de galaxies soilleir a’ toirt dùbhlan do mhodalan teòiridheach a bh’ ann roimhe ach a’ toirt sealladh luachmhor air ìrean tràtha na cruinne.

Tha an luchd-rannsachaidh a tha an sàs san sgrùdadh seo mar phàirt den phròiseact rannsachaidh Beachdan Àrainneachdan Càirdeas (FIRE). Tha iad an dùil gun lean Teileasgop Fànais James Webb a’ putadh crìochan ar tuigse, ge bith a bheil e a’ dearbhadh no a’ toirt dùbhlan do na dùilean saidheansail a th’ ann.

