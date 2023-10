Sgrùdadh Ùr a’ Solais air Galaxies Tràth anns a’ Cruinne-cè

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air mìneachadh a thoirt seachad airson galaxies mòra agus aibidh aig ìrean tràtha na cruinne. Tha luchd-saidheans air a bhith fo imcheist o chionn fhada le bhith a’ lorg galaxies a’ dol air ais chun àm enigmatic ris an canar breacadh an latha cosmach, leis gu robh iad tòrr na bu mhotha agus na bu leasaichte na bha dùil.

A’ cleachdadh samhlaidhean coimpiutair sòlaimte, rinn luchd-rannsachaidh modal air mean-fhàs nan galaxies tràth sin. Fhuair iad a-mach gun robh cruthachadh rionnagan anns na galaxies sin a’ tachairt ann an spreadhaidhean eadar-amail seach aig ìre sheasmhach. Tha an lorg seo a’ nochdadh gur dòcha gu robh na galaxies sin an ìre mhath beag ach gun robh coltas ann gu robh iad na bu mhotha ri linn amannan nuair a chaidh rionnagan dian a chruthachadh.

Mhìnich an luchd-rannsachaidh gu bheil e nas fhasa soilleireachd nan galaxies tràth sin a thomhas na bhith a’ dearbhadh am meud agus am meud fhèin. Faodar photons, no mìrean solais, a lorg agus a chunntadh gu dìreach, a’ leigeil le speuradairean an soilleireachd aca a thomhas gu ceart. Tha an soilleireachd meallta seo a’ toirt sealladh air tomad mòr, eadhon ged a tha na galaxies an ìre mhath beag.

Tha àite deatamach air a bhith aig teileasgop fànais James Webb, a thòisich ag obair an-uiridh, san rannsachadh seo. Lorg e timcheall air 10 tursan nas motha de galaxan soilleir bho àm an latha cosmach na bha dùil, a’ toirt dùbhlan don mhodail àbhaisteach de chosm-eòlas. A rèir a 'mhodail àbhaisteach, cha bu chòir mòran galaxies mòra a bhith ann aig àm an latha cosmaigeach.

Bha samhlaidhean an sgrùdaidh ùr, mar phàirt den phròiseact rannsachaidh Feedback of Relativistic Environments (FIRE), a’ cuimseachadh air iongantas ris an canar “cruthachadh rionnagan bursty.” An àite a bhith a’ cruthachadh rionnagan aig ìre sheasmhach, dh’fhiosraich na galaraidhean tràtha aig amannan caochlaideach de ghnìomhachd cruthachadh rionnagan. Dh'adhbhraich an caochlaideachd seo ann an cruthachadh rionnagan atharrachaidhean mòra anns an soilleireachd aca.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh gum bi na spreadhaidhean sin de chruthachadh rionnagan a’ tachairt ann an galaxies nas lugha mar thoradh air cruthachadh baidse de rionnagan mòra, a bhios a’ spreadhadh mar supernovas às deidh beagan mhilleanan bliadhna. Bidh na spreadhaidhean sin a’ cuir gas a-mach don fhànais, a’ toirt seachad na grìtheidean airson spreadhadh eile de chruthachadh rionnagan. Ach, tha na buaidhean trom-inntinn nas làidire ann an galaxies nas motha a’ cur casg air a leithid de spreadhadh, a’ leantainn gu cruthachadh rionnagan nas seasmhaiche.

Chan eil co-dhùnaidhean an sgrùdaidh a 'feumachdainn ath-sgrùdadh air a' mhodail cosmological àbhaisteach, a 'toirt seachad fuasgladh do dhìomhaireachd tràth galaxies mòra gun a bhith a' toirt dùbhlan do theòiridhean a tha ann mar-thà. Tha an luchd-rannsachaidh an dòchas gun lean Teileasgop Fànais James Webb air adhart a’ toirt seachad barrachd lèirsinn air a’ chruinne-cè agus a’ leudachadh ar tuigse air a h-eachdraidh thràth.

stòran:

- Sgrùdadh: Litrichean Iris Astrophysical

- Ìomhaigh: NASA