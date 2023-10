A’ fuasgladh dìomhaireachd ath-nuadhachadh buill Axolotl

Tha luchd-saidheans air a bhith air leth inntinneach o chionn fhada leis an axolotl, seòrsa de salamander a tha ainmeil airson a chomas iongantach a bhith a’ faighinn buill-bodhaig caillte. Ach, tha a’ cheist a bheil ceallan Apical-ectodermal-ridge (AER) aig axolotls no nach eil, a thathas a’ smaoineachadh a tha riatanach airson leasachadh buill-bodhaig agus ath-nuadhachadh buill-bodhaig ann an daoine agus beathaichean eile, air a bhith na chuspair deasbaid fhathast.

Ann an sgrùdadh ùr-nodha, tha luchd-rannsachaidh bho EPFL agus TU Dresden air faighinn a-mach mu dheireadh an uidheamachd air cùl ath-fhàs buill-bodhaig an axolotl. Le bhith a’ cruthachadh atlas den tar-sgrìobhadh de cheallan singilte bho dhiofar ghnèithean, a’ gabhail a-steach axolotls, daoine, luchagan, cearcan, agus losgannan, b’ urrainn do luchd-saidheans coimeas a dhèanamh eadar na pròifilean abairt gine agus na ginean a tha an sàs ann am fàs agus ath-nuadhachadh buill-bodhaig aithneachadh.

Eu-coltach ri aithisgean connspaideach roimhe, tha an sgrùdadh seo a’ sealltainn gu cinnteach gu bheil ceallan aig axolotls gu dearbh le feartan coltach ri ceallan AER. Tha àite deatamach aig na ceallan sin ann an leasachadh buill-bodhaig ann an grunn ghnèithean, a’ gabhail a-steach daoine. Chleachd an luchd-rannsachaidh transcriptomics spàsail gus faighinn a-mach tuilleadh mu na ginean a tha air an cur an cèill ann am pàirtean sònraichte de stuth rè ath-nuadhachadh buill-bodhaig.

Gu h-inntinneach, nochd an sgrùdadh cuideachd nach bi axolotls ag ath-nuadhachadh cheallan AER gu h-iomlan aig àm ath-fhàs nam buill, a’ toirt dùbhlan don chreideas cumanta gu bheil na ceallan sin riatanach airson ath-nuadhachadh buill-bodhaig. An àite sin, bidh an axolotl a’ cleachdadh dòigh-obrach sgaoilte, a’ toirt a-steach iomadh seòrsa cealla, gus ath-fhàs nam buill a choileanadh. Chan e a-mhàin gu bheil an lorg seo a’ leudachadh ar tuigse mu ath-nuadhachadh buill-bodhaig ann an axolotls ach tha e cuideachd a’ tabhann seallaidhean ùra air dòighean leigheis ath-nuadhachail a dh’fhaodadh a bhith ann airson mamalan, a’ toirt a-steach daoine.

Rinn an luchd-rannsachaidh coimeas cuideachd eadar comasan ath-nuadhachaidh axolotls agus comasan ceann-phòla losgann, a tha mean air mhean nas fhaisge air daoine. Fhuair iad a-mach gu bheil na gnèithean sin a 'cleachdadh diofar cheallan rè a' phròiseas ath-nuadhachaidh, a 'moladh gum faodadh iomadh slighe a bhith ann gus ath-nuadhachadh nam ball a choileanadh.

Tha an sgrùdadh ùr-nodha seo a’ toirt sealladh ùr air saoghal inntinneach ath-nuadhachadh buill-bodhaig agus a’ tabhann chothroman gealltanach airson leigheas ath-nuadhachail ann an daoine.

