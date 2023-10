Sgrùdadh Ùr a’ Solais air Dìomhaireachd nan Galaxies Tràth

Dh’ fhaodadh sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh a’ cleachdadh samhlaidhean coimpiutair mìneachadh a thoirt seachad air mar a tha galaxies mòra agus aibidh ann aig ìrean tràtha na cruinne ris an canar an latha cosmach. Tha Teileasgop Fànais James Webb, a tha air a bhith ag obair bhon uiridh, air sealladh iongantach a thoirt seachad mu thràth air eachdraidh thràth ar cruinne-cè le bhith a’ faicinn galaxan bhon àm enigmatic seo.

Tha an sgrùdadh a’ moladh gun do thachair cruthachadh rionnagan anns na galaxies tràth sin ann an spreadhaidhean mòra seach aig astar cunbhalach, rud a tha àbhaisteach ann an galaxies nas motha mar an t-Slighe Milidh againn fhèin. Tha an lorg seo cudromach oir bidh speuradairean mar as trice a’ cleachdadh soilleireachd galaxy gus a mheud a dhearbhadh, agus is dòcha gu robh na galaxies tràth sin air nochdadh tòrr nas motha agus nas motha mar thoradh air na spreadhaidhean dian sin de chruthachadh rionnagan.

Tha prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Guochao Sun, a’ mìneachadh gur dòcha gu robh na galaxies tràth sin an ìre mhath beag mar a bhiodh dùil, ach gur dòcha gun robh an soilleireachd aca an coimeas ri galaxies fìor mhòr mar thoradh air na spreadhaidhean sgoinneil ann an cruthachadh rionnagan. Canar “cruthachadh rionnag bursty” ris an iongantas seo, far a bheil gnìomhachd cruthachadh rionnagan ag atharrachadh thar ùine, a’ leantainn gu atharrachaidhean ann an soilleireachd galaxy.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ toirt seachad mìneachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann nach eil feumach air falbh bhon mhodal cosmological àbhaisteach. Bidh na samhlaidhean a chaidh a dhèanamh airson a’ phròiseict rannsachaidh seo, ris an canar Feedback of Relativistic Environments (FIRE), a’ tilgeil solas air na spreadhaidhean de chruthachadh rionnagan a bheir a-mach frasan solais a chaidh fhaicinn anns na galaraidhean tràth sin.

Ged a bha galaxies mòra ann an àm an latha an-diugh a’ toirt dùbhlan do dhùilean luchd-saidheans, tha an sgrùdadh seo a’ toirt seachad fuasgladh a dh’ fhaodadh a bhith ann don dìomhaireachd. Tha e coltach gun lean Teileasgop Fànais James Webb a’ toirt dùbhlan agus leudachadh air ar tuigse mun chruinne-cè, ge bith a bheil e a rèir dùilean saidheansail.

stòran:

- Sgrùdadh air fhoillseachadh anns an Astrophysical Journal Letters

- Guochao Sun, fear iar-dhotaireil ann an reul-eòlas aig Oilthigh Northwestern

- Claude-André Faucher-Giguère, speuradair aig Oilthigh Northwestern