A’ foillseachadh na dìomhaireachdan ginteil falaichte de ghnèithean ann an cunnart

Tha co-obrachadh eadar-nàiseanta air tòiseachadh air misean iongantach gus faighinn a-mach dìomhaireachdan ginteil gnèithean ann an cunnart air an Talamh. Tha sgioba Genomics Bith-iomadachd is Glèidhteachais Oilthigh Connecticut, ann an com-pàirteachas le Oxford Nanopore Technologies agus Seirbheis Coille Roinn Àiteachais na SA, air thoiseach air iomairt gus DNA gnèithean ann an cunnart a mhapadh.

Thòisich am pròiseact le buidheann de fho-cheumnaich a’ mapadh DNA na craoibhe ìm a tha ann an cunnart. Tha a’ chraobh butternut, a bhuineas do dh’ Aimeireaga a Tuath, mu choinneimh crìonadh sluaigh ri linn fungas a chaidh a thoirt a-steach à Àisia. Le bhith a’ leantainn genome na craoibhe butternut, tha luchd-rannsachaidh an dòchas seallaidhean fhaighinn air na dòighean mairsinn aice agus a dh’ fhaodadh an gnè a shàbhaladh bho dhol à bith.

Chan eil anns an oidhirp ùr-nodha seo ach toiseach. Tha planaichean aig an sgioba an DNA de ghnèithean eile a tha ann an cunnart a chuir an òrdugh leithid an luaithre pumpkin, corailean domhainn-mara, agus an cockatoo le fionn dearg. Tron rannsachadh coileanta seo, tha luchd-saidheans ag amas air leabharlann de fhiosrachadh ginteil a chruthachadh a bheir fiosrachadh do cho-dhùnaidhean ath-leasachaidh agus glèidhteachais.

Cha deach mòran de na gnèithean sin a sgrùdadh gu saidheansail, agus chan eil fios gu ìre mhòr air na sreathan DNA aca. Le bhith a’ leantainn genomes gnèithean ann an cunnart, faodaidh luchd-saidheans tuigse nas doimhne fhaighinn air na feartan sònraichte aca agus ginean a chomharrachadh a chuireas ri bhith beò.

Is e aon de na taobhan inntinneach den rannsachadh seo am measgachadh de phloidy a chaidh fhaicinn anns na gnèithean sin. Tha a’ mhòr-chuid de bheathaichean diploid, le dà leth-bhreac de gach cromosoma, agus faodaidh cuid de lusan a bhith trì- no tetraploid. Ach, thathas a’ creidsinn gu bheil a’ chraobh uinnsinn phumpkin a thathas a’ cur an òrdugh am-bliadhna octaploid, a’ dol nas àirde na dùil agus a’ togail cheistean inntinneach mu a gintinneachd.

Tha buaidh a’ phròiseict seo a’ leudachadh nas fhaide na bhith a’ gleidheadh ​​bith-iomadachd. Bidh e cuideachd a’ toirt seachad eòlas rannsachaidh luachmhor san t-saoghal dha oileanaich fho-cheumnach, a’ toirt cothrom dhaibh cur ri rannsachadh saidheansail agus oidhirpean glèidhteachais.

FAQ:

C: Dè th' ann an DNA?

A: Tha DNA, no searbhag deoxyribonucleic, na mholacile a bhios a’ giùlan stiùireadh ginteil airson leasachadh, fàs agus gintinn. Tha e air a dhèanamh suas de nucleotides agus a 'cruthachadh structar dùbailte helix. Tha DNA an làthair anns cha mhòr a h-uile cealla de chorp-bheairt.

C: Dè a th 'ann an gnè?

F: 'S e buidheann de dh'fhàs-bheairtean beò a th' ann an gnè a tha a' co-roinn feartan cumanta agus a dh'fhaodas eadar-ghnèitheachd a dhèanamh gus sliochd torrach a thoirt gu buil. Tha e na bhun-bheachd bunaiteach ann am bith-eòlas air a chleachdadh gus iomadachd beatha a sheòrsachadh agus eagrachadh.

C: Ciamar a tha an t-sreath DNA a’ cuideachadh gnèithean ann an cunnart?

F: Le bhith a’ leantainn an DNA de ghnèithean ann an cunnart a’ toirt sealladh dhuinn air na dòighean mairsinn aca agus a’ comharrachadh feartan ginteil a chuireas ri am fulangas. Faodaidh am fiosrachadh seo oidhirpean glèidhteachais a stiùireadh agus gnèithean a shàbhaladh bho dhol à bith.

C: Carson a tha mapadh DNA gnèithean ann an cunnart cudromach?

F: Le bhith a’ mapadh an DNA de ghnèithean ann an cunnart cuidichidh sin le bhith a’ cruthachadh leabharlann de dh’fhiosrachadh ginteil a bheir fiosrachadh do cho-dhùnaidhean ath-leasachaidh agus glèidhteachais. Bidh e cuideachd a’ cur ri eòlas saidheansail le bhith a’ faighinn a-mach seallaidhean ùra air cruth ginteil sònraichte nan gnèithean sin.