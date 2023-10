Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach gu bheil gnìomhachd teactonaig ag adhbhrachadh a’ chrith-thalmhainn as motha air Mars

Lorg uachdaran InSight NASA crith-thalmhainn de mheud 4.7 air Mars, an crith-thalmhainn as motha a chaidh a chlàradh a-riamh air a’ phlanaid. Bha teòiridhean roimhe a’ moladh gur e buaidhean meteorite a dh’ adhbhraich na “crith-thalmhainn” sin, ach às aonais sgàineadh buaidh thàinig luchd-saidheans gu co-dhùnadh gur e gnìomhachd teactonaig taobh a-staigh Mars a dh’ adhbharaich a’ chrith-thalmhainn. Tha an lorg seo a’ toirt tuigse nas doimhne air pròiseasan geòlais na planaid.

Tha an lorg a’ toirt dùbhlan don bheachd gu bheil Mars neo-ghnìomhach a thaobh geòlais. Fhad ‘s a tha crithean-talmhainn na Talmhainn air an gineadh le gluasad lannan teactonaig, tha aon phlàta chruaidh aig Mars, ach a dh’ aindeoin sin tha sgàinidhean gnìomhach fhathast air a ’phlanaid. Bidh Mars a 'crìonadh agus a' fuarachadh mean air mhean, a tha a 'cruthachadh gluasad taobh a-staigh an sgudal, a' leantainn gu crith-thalmhainn.

Bha prìomh chridhe na crith-thalmhainn air a dhearbhadh gu bhith ann an sgìre Al-Qahira Vallis ann an leth-chruinne a deas Mars. Sgaoil e barrachd lùth na a h-uile crith-thalmhainn eile a lorg InSight còmhla. An toiseach, bha ainm-sgrìobhte seismic na crith-thalmhainn coltach ri dà bhuaidh meteorite roimhe a lorg an lander. Ach, cha robh tuilleadh mion-sgrùdadh agus sgrùdadh airson feartan uachdar a’ toirt a-mach buaidh mar an adhbhar.

Tha buaidh chudromach aig an lorg seo air miseanan gu Mars san àm ri teachd. Tha tuigse air gnìomhachd seismic Martian deatamach airson sgrùdadh daonna air a’ phlanaid. Ged nach biodh buaidh uamhasach aig a’ chrith-thalmhainn shònraichte seo air an Talamh, tha e a’ soilleireachadh an fheum air sgrùdadh agus dealbhadh airson cunnartan seismic a dh’ fhaodadh a bhith ann nuair a chuireas daoine gu Mars.

Tha an lorg seo cuideachd a’ cur ri bhith a’ fuasgladh eachdraidh geòlais agus mean-fhàs Mars. Le tuigse nas fheàrr air gnìomhachd seismic air a’ phlanaid, faodaidh luchd-saidheans sealladh fhaighinn air an structar a-staigh aige agus mar a tha e air cruth-atharrachadh thar ùine.

stòran:

- Litrichean Rannsachadh Geo-fhiosaigeach

- Misean InSight NASA