Tha InSight Lander aig NASA a’ faighinn a-mach a’ chrith-thalmhainn as motha a chaidh a chlàradh a-riamh air Mars

Tha InSight Lander NASA air lorg ùr a dhèanamh air Mars, a’ lorg a’ chrith-thalmhainn as motha a chaidh a chlàradh a-riamh air a’ Phlanaid Dhearg. Bha meud 4.7 aig a’ chrith-thalmhainn seo, is dòcha nach eil coltas cudromach air an Talamh, ach tha e na chrathadh mòr dha Mars.

Eu-coltach ris an Talamh, chan eil tectonics truinnsear aig Mars, am pròiseas geòlais a bhios mar as trice ag adhbhrachadh crithean-talmhainn. An toiseach, bha luchd-saidheans den bheachd gum faodadh a 'chrith-thalmhainn a bhith air adhbhrachadh le buaidh meteorite, ach cha tug an rannsachadh airson sgàineadh buaidh toradh sam bith. Thug seo gu co-dhùnadh ùr iad - bha a’ chrith-thalmhainn air a phiobrachadh le gnìomhachd teactonaigeach taobh a-staigh Mars fhèin, coltach ri suirghe domhainn air a’ phlanaid.

Tha an lorg seo a’ tilgeil solas ùr air gnìomhachd seismic Mars agus a’ toirt sealladh dhuinn air taobh a-staigh a’ phlanaid. “Tha seo a’ riochdachadh ceum mòr air adhart nar tuigse air gnìomhachd seismic Martian agus gar toirt ceum nas fhaisge air a bhith a’ fuasgladh nas fheàrr air pròiseasan teactonaig na planaid," thuirt an neach-saidheans planaid Ben Fernando bho Oilthigh Oxford.

Rè a mhisean ceithir-bliadhna, chlàr seismometer InSight 1,319 crith-thalmhainn. Tha sgàinidhean gnìomhach fhathast ann an sgudal singilte, gun bhriseadh Mars a dh’ adhbhraicheas crith-thalmhainn, eadhon ged a tha a’ phlanaid a’ crìonadh agus a’ fuarachadh gu slaodach gun phròiseasan tectonic truinnsear gnìomhach.

Cho-dhùin an luchd-rannsachaidh gun tàinig a’ chrith-thalmhainn de mheud 4.7 bho sgìre Al-Qahira Vallis ann an leth-chruinne a deas Mars, mu 1,200 mìle an ear-dheas air suidheachadh InSight. Tha e coltach gun robh e beagan dhusan mìle fon uachdar. Bha an lùth a chaidh a leigeil a-mach tron ​​​​chrith-thalmhainn seo nas cumhachdaiche na a h-uile crith-thalmhainn eile a chaidh a chlàradh le InSight còmhla.

Chuir dìth sgàineadh buaidh dragh air luchd-saidheans, leis gu robh e coltach ri dà bhuaidh meteorite a lorg InSight roimhe seo. Tha àite deatamach aig co-dhùnaidhean na crith-thalmhainn seo ann a bhith a’ tuigsinn eachdraidh geòlais Mars agus mar a tha e a’ cuairteachadh gnìomhachd seismic.

Le miseanan daonna gu Mars san àm ri teachd gan dealbhadh, tha tuigse nas fheàrr air gnìomhachd seismic Martian deatamach. Cuidichidh e ann a bhith a’ dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus soirbheachas nan iomairtean sin.