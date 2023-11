Bidh luchd-saidheans a’ cumail sùil air Long Valley Caldera California: A’ foillseachadh nan cunnartan bholcànach

Tha luchd-saidheans à Caltech air a bhith gu dìcheallach a’ sgrùdadh atharrachaidhean geòlais agus gnìomhachd seismic an Long Valley Caldera, bholcàno gnìomhach a tha suidhichte ann an California. Air a mheas mar “chunnart fìor àrd” le Suirbhidh Geòlais na SA, tha an caldera air mòran aire a tharraing air sgàth draghan a dh’ fhaodadh a bhith ann airson sprèadhadh supervolcanic. Ach, tha rannsachadh o chionn ghoirid air solas ùr a thilgeil air an t-suidheachadh, a 'sealltainn nach eil dùil ri tachartas tubaisteach mar sin.

Chaidh an Long Valley Caldera a chruthachadh o chionn timcheall air 760,000 bliadhna le fìor sprèadhadh, agus mar thoradh air sin thàinig sgàineadh mòr bholcànach. Thar nam bliadhnaichean, tha àrdachadh mòr air a bhith ann an crithean-talmhainn agus caochlaidhean talmhainn, a’ leantainn gu prothaideachadh mu chomas sprèadhadh eile. Ach, tha luchd-saidheans a-nis a’ teòiridh gu bheil coltas ann gu bheil na uinneanan sin mar thoradh air fuarachadh agus daingneachadh an magma, seach comharran de sprèadhadh supervoltach a tha ri thighinn. Ged a dh’ fhaodadh sprèadhadh beaga agus crithean-talmhainn tachairt mar thoradh air gas is leaghan a leigeil ma sgaoil tron ​​phròiseas fuarachaidh, tha an cunnart iomlan bho sprèadhadh mòr fhathast ìosal.

Ged a dh’ fhaodadh an Long Valley Caldera fhèin a bhith an ìre mhath seasmhach, tha luchd-saidheans air pòcaidean magma eile a chomharrachadh san sgìre mun cuairt, leithid an t-sreath Mono-Inyo Craters. Tha seo a’ nochdadh gu bheil sprèadhadh draoidheil fhathast comasach. A bharrachd air an sin, tha an sgìre buailteach do sgaothan crith-thalmhainn cumhachdach, a tha nan cunnart a bharrachd do luchd-còmhnaidh California.

Ged a tha bholcànothan California faisg air làimh ann an cunnart, faodaidh buaidh luaithre bholcànach leudachadh nas fhaide na an sgìre. Faodaidh luaithre bholcànach dragh a chuir air solar dealain, bacadh a chur air siubhal agus tursan-adhair, agus truailleadh stòran uisge. Mar sin, tha e deatamach na bholcànothan sin a thuigsinn agus sùil gheur a chumail orra, a’ gabhail a-steach an Long Valley Caldera, gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus ullachadh luchd-còmhnaidh air feadh na stàite.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè th' ann an caldera?

Is e sgàineadh mòr bholcànach a th’ ann an caldera a chaidh a chruthachadh nuair a thuit uachdar na Talmhainn às deidh sprèadhadh mòr. Dè a th’ ann an sprèadhadh supervolcanic?

Is e sprèadhadh bholcànach fìor mhòr a th’ ann an sprèadhadh bholcànach a dh’ fhaodas na ceudan no eadhon na mìltean de chilemeatairean ciùbach de magma a chuir a-mach, a bheir buaidh mhòr air an sgìre mun cuairt agus a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air gnàth-shìde na cruinne. A bheil e coltach gun tachair sprèadhaidhean super bholcànach ann an California?

Fhad ‘s a tha California a’ faighinn eòlas air gnìomhachd bholcànach, tha an coltas gum bi sprèadhadh super bholcànach anns an stàit gu math ìosal. Tha luchd-saidheans den bheachd gu bheil an magma fon Long Valley Caldera a’ fuarachadh agus a’ fàs nas gnìomhaiche, a’ lughdachadh cunnart sprèadhadh mòr. Dè na cunnartan a tha an lùib luaithre bholcànach?

Faodaidh luaithre bholcànach, nuair a tha e fliuch, dealan a ghiùlan agus dragh a chuir air solar cumhachd. Faodaidh e cuideachd bacadh a chur air faicsinneachd, a 'dèanamh siubhal cunnartach. A bharrachd air an sin, faodaidh luaithre truailleadh solar uisge agus bheir e buaidh mhaireannach air an àrainneachd. Ciamar a bhios luchd-saidheans a’ cumail sùil air gnìomhachd bholcànach?

Bidh luchd-saidheans a’ cleachdadh diofar innealan agus dhòighean gus sùil a chumail air gnìomhachd bholcànach, a’ toirt a-steach seismometers gus crithean-talmhainn a lorg, tomhais deformachadh talmhainn, agus ìomhaighean àrd-rèiteachaidh. Tha na modhan sin a’ toirt cothrom do luchd-saidheans giùlan bholcànothan a thuigsinn agus na cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith co-cheangailte riutha.