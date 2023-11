A’ sgrùdadh Tùsan Beatha: Comets mar Lìbhrigeadh Cosmic

Anns an oidhirp gus tùs beatha a thuigsinn, tha sgioba de luchd-rannsachaidh air modal ùr-nodha a mholadh a bheir solas air mar a dh’ fhaodadh beatha a bhith air èirigh air an Talamh agus is dòcha air planaidean eile nar galaxy. Ged a tha dà theòiridh ann mu thùs beatha air a’ phlanaid againn, tha am modail ùr seo a’ cuimseachadh air a’ chomas gun deach na blocaichean togail beatha a lìbhrigeadh le comets.

Air fhoillseachadh anns an iris Proceedings of the Royal Society A, tha an sgrùdadh a’ moladh gum faodadh comets “breabadh” a bhith air moileciuilean prebiotic sgapte, na grìtheidean amh airson beatha, thairis air siostaman rionnag coltach ris an fheadhainn againn fhèin. Stiùir an sgioba gu sònraichte an rannsachadh aca a dh’ ionnsaigh a bhith ag atharrais air exoplanets creagach a’ cuairteachadh rionnagan meud na grèine, ag amas air tuigsinn an gabhadh moileciuilean iom-fhillte a ghiùlan le comets gu na saoghal fad às sin.

Mhìnich Richard Anslow, reul-eòlaiche aig Institiùd Reul-eòlais Cambridge, gum faodadh moileciuilean a tha riatanach airson beatha air an Talamh a bhith air tighinn bho chomets. Tha an coileanadh seo a’ fosgladh a’ chothruim inntinneach a th’ ann a thaobh beatha air planaidean eile nar galaxy. Le bhith a’ comharrachadh an t-seòrsa de shiostaman a dh’ fhaodadh moileciuilean iom-fhillte a lìbhrigeadh, faodaidh luchd-saidheans tòiseachadh a ’dèanamh deuchainn air diofar shuidheachaidhean tùsail agus sgrùdadh a dhèanamh air na slighean moileciuil a dh’ fhaodadh cur ri cruthachadh diofar chruthan beatha.

Thuirt Anslow cuideachd gu bheil an rannsachadh seo a’ toirt sealladh ùr air na ceistean bunaiteach mu thùs beatha. Le bhith a’ cothlamadh adhartasan ann an reul-eòlas agus ceimigeachd, tha luchd-saidheans ann an suidheachadh brosnachail gus sgrùdadh a dhèanamh air slighean coltach ris air planaidean eile agus tuigse nas doimhne fhuasgladh air a’ mheasgachadh iongantach de bheatha timcheall oirnn.

FAQ:

C: Dè an dà theòiridh a thaobh cò às a thàinig beatha air an Talamh?

F: Tha a’ chiad teòiridh a’ moladh gun tàinig na grìtheidean airson beatha bho bhrot primordial air a’ phlanaid againn, agus tha an dàrna teòiridh a’ moladh gun deach na moileciuilean cruth-beatha sin a thoirt bho àiteachan eile sa chosmos agus an sìolachadh chun Talamh.

C: Ciamar a mhol an sgioba rannsachaidh gur dòcha gun deach tàthchuidean beatha a lìbhrigeadh?

F: Mhol an sgioba gum faodadh comets a’ breabadh tron ​​​​fhànais a bhith air na blocaichean togail riatanach airson beatha, ris an canar moileciuilean prebiotic, a sgaoileadh thairis air siostaman rionnag coltach ris an fheadhainn againn fhèin.

C: Dè cho cudromach ‘s a tha e a bhith a’ sgrùdadh exoplanets creagach?

A: Le bhith a’ sgrùdadh exoplanets creagach bheir sin sealladh dhuinn air an gabhadh moileciuilean iom-fhillte, a tha riatanach airson beatha, a lìbhrigeadh le comets gu na buidhnean celestial fad às sin.

C: Am b’ urrainn na moileciuilean a thug air beatha air an Talamh a bhith ann cuideachd air planaidean eile?

F: Tha, tha e comasach gum faodadh moileciuilean co-chosmhail a bhith ann air planaidean eile, ag àrdachadh sealladh inntinneach beatha taobh a-muigh na Talmhainn.

C: Dè tha a’ fàgail an rannsachaidh seo cudromach?

F: Tha an rannsachadh seo a’ tabhann sealladh ùr air tùs beatha agus a’ cothlamadh adhartasan ann an reul-eòlas agus ceimigeachd gus sgrùdadh a dhèanamh air na ceistean bunaiteach a tha timcheall air an raon eadar-mheasgte de chruthan beatha sa chruinne-cè.