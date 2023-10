Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh Beathaichean Mara Àrsaidh a’ fulang ri atharrachadh clìomaid

Tha sgrùdadh ùr-nodha air solas a chuir air dìomhaireachd mar a chaidh biota Malvinoxhosan à bith, seann bhuidheann de bheathaichean mara a chaidh à sealladh bhon supercontinent Gondwana o chionn 390 millean bliadhna. Tha luchd-saidheans air a bhith fo imcheist o chionn fhada le mar a chaidh na beathaichean sin à bith gu h-obann, ach a rèir an rannsachaidh as ùire a chaidh fhoillseachadh anns an iris Earth Science Reviews, tha meur a’ choire a-nis a’ comharrachadh atharrachadh clìomaid gu dìreach.

Bha Gondwana, a bha ann o chionn timcheall air 550 millean bliadhna gu 180 millean bliadhna air ais, a’ toirt a-steach Ameireaga a-Deas, Afraga, Astràilia, Arabia, Madagascar, na h-Innseachan agus Antarctica an-diugh. B’ ann anns a’ phàirt eadar-mheasgte agus àrsaidh seo den t-saoghal a shoirbhich biota Malvinoxhosan gus an deach an crìonadh gu h-obann.

Tha an sgrùdadh a’ nochdadh gur e lùghdachadh mean air mhean ann an ìrean na mara thar ùine de 5 millean bliadhna a bu choireach ris an tachartas a chaidh à bith. Ged nach b’ e ìsleachadh ìrean uisge fhèin an adhbhar dìreach, dh’ adhbhraich e atharrachaidhean mòra gnàth-shìde nach b’ urrainn dha na beathaichean mara gabhail ris. Mar thoradh air aimhreit sruthan cuain faisg air a’ Phòla a Deas chaidh measgachadh de dh’ uisgeachan blàth is fuar, a’ toirt droch bhuaidh air eag-shiostam nan creutairean còmhnaidh uisge fuar sin.

“Tha cugallachd àrainneachdan pòla agus eag-shiostaman ri atharrachaidhean ann an ìre na mara agus teòthachd ri fhaicinn," thuirt Cameron Penn-Clarke, prìomh ùghdar an sgrùdaidh agus neach-saidheans mean-fhàs aig Oilthigh Witwatersrand ann an Johannesburg. Tha mar a thèid biota Malvinoxhosan à bith a’ nochdadh na buaidhean maireannach a dh’ fhaodadh tachairt nuair a thig atharrachaidhean àrainneachdail air adhart.

Tha an t-seann “dhìomhaireachd murt” seo na fhìor chuimhneachan air an èiginn bith-iomadachd a tha fa chomhair ar planaid. Mar a bhios uisgeachan nas blàithe a’ fàs nas cumanta ri linn atharrachadh clìomaid, tha gnèithean mara sònraichte gan cur an àite gnèithean nas fharsainge a tha nas freagarraiche airson a bhith beò ann an suidheachaidhean caochlaideach.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo gar brosnachadh gu bhith a’ meòrachadh air cugallachd agus eadar-cheangailte eag-shiostaman, a’ daingneachadh cho luath sa tha e dèiligeadh ris an èiginn gnàth-shìde a tha romhainn an-dràsta. Le bhith a’ tuigsinn an ama a dh’fhalbh, is urrainn dhuinn atharrachadh agus obrachadh a dh’ionnsaigh àm ri teachd seasmhach airson beatha air a’ phlanaid seo.

Ceistean Cumanta

Q: Dè a th 'ann am biota Malvinoxhosan?

Tha biota Malvinoxhosan a’ toirt iomradh air seann bhuidheann de bheathaichean a bha a’ fuireach ann an uisge a bha ann o chionn timcheall air 390 millean bliadhna. Bha na fàs-bheairtean sin a’ fuireach anns an supercontinent Gondwana, a bha a’ gabhail a-steach Ameireaga a-Deas, Afraga, Astràilia, Arabia, Madagascar, na h-Innseachan, agus Antarctica.

C: Dè a dh’ adhbhraich mar a chaidh biota Malvinoxhosan à bith?

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a’ moladh gur e atharrachadh clìomaid am prìomh adhbhar air cùl a dhol à bith biota Malvinoxhosan. Ged a bhrosnaich lùghdachadh mean air mhean ann an ìrean na mara na h-atharrachaidhean gnàth-shìde, b’ e na h-atharrachaidhean sin nach b’ urrainn do bheathaichean na mara gabhail riutha, agus mar sin chaidh iad à bith.

C: Ciamar a thug lùghdachadh ann an ìrean na mara buaidh air an eag-shiostam?

Chuir an ìsleachadh ann an ìrean na mara dragh air sruthan a’ chuain timcheall air a’ Phòla a Deas, ag adhbhrachadh uisgeachan blàth is fuar a’ measgachadh. Rinn an atharrachadh seo ann an eag-shiostam biota Malvinoxhosan, a bha soirbheachail ann an uisgeachan fuar, e do-dhèanta dhaibh a bhith beò. Mar thoradh air an aimhreit mu dheireadh thuit an eag-shiostam gu lèir timcheall air a’ Phòla a Deas.

C: Dè na leasanan as urrainn dhuinn ionnsachadh bho bhith a’ dol à bith biota Malvinoxhosan?

Tha a bhith a’ dol à bith am biota Malvinoxhosan na chuimhneachan cumhachdach air so-leòntachd àrainneachd agus eadar-cheangal eag-shiostaman. Tha e a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e dèiligeadh ris an èiginn gnàth-shìde a th’ ann an-dràsta agus a bhith ag obair a dh’ionnsaigh cleachdaidhean seasmhach gus bith-iomadachd a dhìon agus dèanamh cinnteach gum mair diofar ghnèithean a dh’ aindeoin suidheachaidhean a tha ag atharrachadh.