Bidh speuradairean a’ faighinn a-mach siostam Rionnag Rare Orbiting Planet

Tha sgioba de reul-eòlaichean a tha a’ cleachdadh goireas Teileasgop Fìor Mhòir ann an Chile air lorg inntinneach a dhèanamh ann an àite domhainn. Tha iad air ìomhaigh a ghlacadh de shiostam rionnag ris an canar HIP 81208, aig a bheil rionnag mòr sa mheadhan air a chuairteachadh le troich dhonn, “rionnag air fàiligeadh”. A bharrachd air an seo, tha an luchd-saidheans air planaid a chomharrachadh a tha a 'cuairteachadh rionnag bheag a tha fada nas fhaide air falbh bhon phrìomh rionnag. Tha a’ phlanaid, leis an ainm “HIP 81208 Cb,” timcheall air 15 uiread nas motha na Jupiter.

A rèir Amharclann a Deas na h-Eòrpa, a tha na bhuidheann saidheans co-obrachail de dhùthchannan Eòrpach, tha lorg HIP 81208 Cb a’ dèanamh siostam nan rionnagan na shiostam ceithir-cheàrnach rangachd, le dà rionnag agus dà bhuidheann celestial nas lugha a’ cuairteachadh gach fear. Tha a’ phlanaid a chaidh a lorg às ùr suidhichte aig a’ chrìch eadar planaidean agus troich dhonn, nach eil ro mhòr agus teth gu leòr airson a dhol tro aonadh niùclasach.

Mar as trice, bidh speuradairean an urra ri dòighean leithid an dòigh gluasaid gus exoplanets a lorg agus a sgrùdadh. Ach, tha an Teileasgop Glè Mhòr, le na sgàthanan mòra aige, comasach air dealbhan dìreach a ghlacadh de na saoghal fad às sin. Tha àite deatamach aig Teileasgop Fànais James Webb, an lann-amhairc fànais as cumhachdaiche aig a’ chinne-daonna, ann a bhith a’ sgrùdadh àileachdan exoplanet agus a’ toirt seachad seallaidhean air na saoghal fad às sin.

Ged nach eil mòran fios againn mu HIP 81208 Cb aig an àm seo, tha an lorg a’ cur ri ar tuigse air exoplanets agus na feartan measgaichte aca. Tha e comasach gum faodadh cuid de na planaidean fad às sin suidheachaidhean a chumail a bhiodh iomchaidh airson beatha nan coimheach, ged nach deach fianais chruaidh a lorg gu ruige seo.

Gu h-iomlan, tha an lorg seo a’ nochdadh iom-fhillteachd agus iomadachd nan siostaman rionnag anns a’ chruinne-cè, a’ leudachadh ar n-eòlais air na buidhnean celestial a tha taobh a-muigh ar siostam grèine fhèin.

stòran:

- Amharclann Eòrpach a Deas: ESO

- NASA