Bidh luchd-saidheans a’ nochdadh mar a bheir comharran moilecules buaidh air eadar-dhealachadh cealla ann an leasachadh embryonic

Tha sgioba de luchd-rannsachaidh air an stiùireadh le Christian Schröter aig Institiud Max Planck airson Eòlas-eòlas Molecular ann an Dortmund air faighinn a-mach mar a tha an eadar-chluich eadar dà mholacile comharran, FGF agus BMP, a’ toirt buaidh air roghainn dreuchd cheallan-ceal rè leasachadh embryo. Tha na co-dhùnaidhean, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Biology Open, a’ tilgeil solas air eadar-dhealachadh cealla agus a’ toirt buaidh air àiteachadh clò cuimsichte ann an leigheasan ath-chuiridh cealla.

Rè leasachadh embryonach, bidh bun-cheallan a’ dèanamh cho-dhùnaidhean dreuchdail deatamach goirid às deidh torrachadh. Bidh gastrulation a’ tòiseachadh aig an ìre seo, a’ leantainn gu cruthachadh sreathan germ - an ectoderm, mesoderm, agus endoderm - a dh’ adhbhraicheas buill-bodhaig a-staigh. Tha na thachair dha bun-cheallan anns an embryo tràth air a dhearbhadh le cocktail de mholacilean comharran, a’ toirt a-steach BMP, FGF, Wnt, agus Nodal, a tha air an dèanamh leis an stuth mun cuairt. Bidh co-dhèanamh sònraichte an cocktail a’ dearbhadh an seòrsa cealla a thèid a chruthachadh.

Tha àite FGF, moileciuil cudromach ann an imrich agus fàs bun-cheallan, air a bhith neo-shoilleir gu ruige seo. Tron rannsachadh aca, lorg Schröter agus an sgioba aige gu bheil FGF ag obair mar antagonist do BMP. Nuair a tha ìrean FGF ìosal, tha buaidh nas làidire aig BMP, a’ leantainn gu leasachadh ceallan cridhe agus mesoderm extraembryonic. Air an làimh eile, tha ìrean nas àirde de FGF a 'toirt buaidh air buaidh BMP, a' leantainn gu fàs cheallan ann an axis corp posterior.

Gu inntinneach, lorg an luchd-rannsachaidh gum faod bun-cheallan buaidh a thoirt air an dàn dhaibh fhèin. Fiù nuair a chaidh iarraidh air bun-cheallan ceallan cridhe a chruthachadh tro bhith a’ nochdadh FGF leantainneach, bha diofar sheòrsaichean cealla fhathast air an leasachadh. Tha seo a’ moladh gu bheil buaidh coimhearsnachd aig bun-cheallan, a’ conaltradh ri ceallan nàbaidh gus an eadar-dhealachadh a stiùireadh.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo ag adhartachadh ar tuigse air eadar-dhealachadh cealla agus na prìomh chluicheadairean a tha an sàs ann. Anns an àm ri teachd, dh’ fhaodadh an t-eòlas seo a bhith air a chleachdadh gus seòrsaichean cealla sònraichte a ghineadh bho bhun-cheallan airson innleadaireachd clò cuimsichte agus ath-nuadhachadh, leithid ann an cùis ath-nuadhachadh teannachadh cridhe. Ach, chan eil e comasach fhathast àiteachadh roghnach de sheòrsan cealla sònraichte.

