Tha comas iongantach sperm a’ toirt dùbhlan don treas lagh gluasad aig Newton

Tha luchd-saidheans air lorg ùr-nodha a dhèanamh a bheir dùbhlan do aon de na laghan gluasad bunaiteach aig Isaac Newton. Tha rannsachadh o chionn ghoirid air a stiùireadh leis an neach-saidheans matamataigeach Kenta Ishimoto agus an sgioba aige aig Oilthigh Kyoto air nochdadh gum faod sperm a rèir coltais a dhol an aghaidh an treas lagh aig Newton, a tha ag ràdh “airson a h-uile gnìomh, tha freagairt co-ionann agus eile ann.”

Gu traidiseanta, tha an treas lagh aig Newton a’ moladh gum bi feachdan an-còmhnaidh a’ tighinn ann an càraidean a bhios ag obair ann an taobh eile. Mar eisimpleir, nuair a bhuaileas dà mhàrmor, bidh iad a 'gluasad an fhorsa agus a' dol air ais. Ach, nuair a thig e gu ceallan sperm, tha an comas neo-chomasach aca iad fhèin a ghluasad tro lionntan slaodach gun a bhith a’ faighinn eòlas air freagairt co-ionann agus eile.

Tro shreath de dheuchainnean agus modaladh matamataigeach a’ cleachdadh sperm daonna agus gluasad lìonanaich uaine, rannsaich an luchd-rannsachaidh a-steach do na h-eadar-obrachaidhean neo-chothromach de flagella - na h-earbaill bheaga air ceallan sperm - a tha a’ stiùireadh an gluasad air adhart. Fhuair iad a-mach gu bheil “elasticity neònach” aig earbaill sperm a leigeas leotha a dhol timcheall gun a bhith a’ call mòran lùth don lionn mun cuairt.

A bharrachd air an sin, thug an sgioba a-steach bun-bheachd ùr leis an t-ainm “modulus elastagach neònach” gus cunntas a thoirt air meacanaig a-staigh flagella. Mar a bha am flagella a 'lùbadh agus a' freagairt an leaghan, sheachain iad gu glic an fhreagairt co-ionann agus eile, mar sin a 'gleidheadh ​​​​lùth agus a' comasachadh gluasad.

Tha buaidh aig an fhoillseachadh ùr-nodha seo ann an grunn raointean. Gu sònraichte, dh’ fhaodadh e cur ri leasachadh innealan-fuadain beaga fèin-chruinnichte air an dealbhadh gus atharrais air stuthan beò. Le bhith a’ tuigsinn bun-phrionnsabalan comas sperm a bhith a’ dol an aghaidh an treas lagh aig Newton, faodaidh luchd-saidheans tuigse fhaighinn air giùlan coitcheann nas fheàrr agus na seallaidhean sin a chur an sàs ann an dealbhadh shiostaman robotach ùr-ghnàthach.

Ceistean cumanta:

C: Dè an treas lagh gluasad aig Newton?

F: Tha an treas lagh aig Newton ag ràdh “airson a h-uile gnìomh, tha freagairt co-ionann agus eile ann.”

C: Ciamar a tha ceallan sperm a’ toirt dùbhlan don treas lagh aig Newton?

F: Faodaidh ceallan sperm iad fhèin a ghluasad tro lionn viscous gun a bhith a’ faighinn eòlas air freagairt co-ionann agus eile, ris a bheil dùil mar as trice a rèir an lagha.

C: Dè a th 'ann an elasticity neònach?

A: Tha elasticity neònach a 'toirt iomradh air comas sònraichte earbaill sperm a bhith a' sgoltadh mun cuairt agus a 'seachnadh a bhith a' call lùth mòr don fhuaim mun cuairt.

C: Dè a th’ ann am modulus elastagach neònach?

F: Is e teirm a th’ ann am modulus neònach elastagach a thug an luchd-rannsachaidh a-steach airson cunntas a thoirt air meacanaig a-staigh sperm flagella, a’ mìneachadh an comas dùbhlan a thoirt don treas lagh aig Newton.

C: Ciamar a bheir an rannsachadh seo buaidh air leasachadh robotics?

F: Dh’ fhaodadh na seallaidhean a gheibhear bho bhith a’ sgrùdadh spor an aghaidh an treas lagh aig Newton cuideachadh le bhith a’ cruthachadh innealan-fuadain beaga fèin-chruinneachadh a bhios ag atharrais air stuthan bith-eòlasach agus a’ taisbeanadh giùlan coitcheann.