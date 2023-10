Fianais Ùr a 'toirt taic do cho cudromach' sa tha seann lorgan-coise ann am New Mexico

Tha lorg o chionn ghoirid de lorgan-coise fosail ann am New Mexico air aire arc-eòlaichean a ghlacadh agus tha comas aige ar tuigse air eachdraidh daonna ath-dhealbhadh. Tha na lorgan-coise, a thathas a’ meas a tha 21,000 gu 23,000 bliadhna a dh’aois a rèir suirghe radiocarbon, a’ toirt sealladh deatamach air loidhne-tìm tuineachadh daonna ann an Ameireagaidh.

Chaidh na lorgan-coise, a chaidh a lorg ann an Linne Tularosa faisg air seann loch ann am Pàirc Nàiseanta White Sands, a choinneachadh an toiseach le teagmhach mun aois aca. Ach, tha rannsachadh ùr air dà loidhne fianais a thoirt a-mach gus taic a thoirt dha na cinn-latha tùsail. Tha a’ chiad loidhne fianais a’ toirt a-steach suirghe rèidio-carbon air poilean durcain, a tha a’ seachnadh nam mearachdan a dh’ fhaodadh tachairt nuair a bhios iad a’ dol air ais ri lusan uisgeach. Bha toraidhean a 'phoilean a' dol a rèir aois nan sìol glèidhte.

Bha an dàrna loidhne fianais a’ cleachdadh innleachd cinn-latha ris an canar luminescence air a bhrosnachadh gu optigeach, a cho-dhùin an turas mu dheireadh a bha gràinean quartz anns a’ ghrùid fosgailte do sholas na grèine. Chomharraich an dòigh seo aois as ìsle de 21,500 bliadhna airson a’ chuartan, a’ daingneachadh tuilleadh loidhne-tìm tràth làthaireachd dhaoine.

Tha cudromachd nan lorgan-coise sin na laighe leis gu bheil iad a’ putadh air ais eachdraidh tuineachadh daonna ann an Ameireagaidh. Bhathar a’ creidsinn roimhe seo gun do ràinig daoine an sgìre às deidh dha siotaichean deighe mòra a dhol a-steach gu Ameireaga a Tuath. Ach, tha lorg nan lorgan-coise sin a’ nochdadh gun do ràinig daoine eadhon nas tràithe na bha dùil roimhe.

Tha an sgrùdadh a’ togail cheistean mu mar a rinn daoine imrich a dh’ Ameireagaidh an toiseach. Chan eil e soilleir an do ràinig daoine tràth ann am bàta no an deach iad thairis air drochaid fearainn à Àisia. A bharrachd air an sin, chan eil e cinnteach an do rinn aon no iomadach sluagh de dhaoine tràth san latha an-diugh an turas.

Fhad ‘s a tha an rannsachadh seo a’ tilgeil solas air mean-fhàs daonna, tha mòran ri lorg fhathast mu thuineachadh Ameireagaidh. Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ nochdadh gu làidir gu robh làthaireachd dhaoine aig an ìre as àirde de eigh-shruthan, àm nuair a bha siotaichean-deighe mòra a’ còmhdach pàirtean de dh’Ameireaga a Tuath. Tha seo a’ nochdadh gun do ràinig na daoine a rinn na lorgan-coise sin fada nas tràithe na bhathas a’ creidsinn roimhe.

Gu h-iomlan, tha lorg nan seann lorgan-coise sin agus an rannsachadh às deidh sin a’ toirt taic don bheachd air làthaireachd daonna na bu thràithe ann an Ameireagaidh. Tha an lorg seo cudromach chan ann a-mhàin do arc-eòlaichean ach cuideachd airson tuigse fhaighinn air imrich daonna agus atharrachadh gu àrainneachdan ùra. B’ e mòr-thìrean Ameireagaidh a’ chrìoch mu dheireadh ann an turas cruinne dhaoine an latha an-diugh, agus tha na lorgan-coise sin a’ toirt sealladh dhuinn air na dùbhlain agus na cothroman a tha mu choinneamh ar sinnsearan.

