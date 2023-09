Tìgear Tasmanian: Luchd-rannsachaidh gu soirbheachail a’ faighinn air ais RNA bho ghnè à bith

Ann an adhartas mòr, tha luchd-saidheans air RNA a thoirt a-mach gu soirbheachail bho shamhlaichean glèidhte den tìgear Tasmanian, marsupial a chaidh à bith, a’ dol air ais gu 1891. Is e seo a’ chiad uair a chaidh RNA, stuth ginteil nach eil cho seasmhach na DNA, fhaighinn air ais bho ghnè a chaidh à bith. Chaidh na sampallan a stòradh aig taigh-tasgaidh ann an Stockholm, san t-Suain.

Tha faighinn air ais RNA bho shamhlaichean tìgear Tasmanian a’ toirt sealladh luachmhor air bith-eòlas agus metabolism nam beathaichean sin a chaidh à bith. Tha sreath RNA a’ toirt seachad fiosrachadh mu thabhartasan gine agus gnìomhachd gine, a tha riatanach airson tuigse fhaighinn air feartan agus feartan gnèithean a chaidh à bith.

Roimhe sin, chaidh DNA a thoirt a-mach gu soirbheachail bho sheann fhàs-bheairtean, ach tha an sgrùdadh seo a’ sealltainn an comas RNA fhaighinn air ais bho ghnèithean a chaidh à bith. Tha gleidheadh ​​​​eisimpleirean tìgear Tasmanian, a dh’ aindeoin a bhith air an stòradh aig teòthachd an t-seòmair ann am preasa, a ’toirt dùbhlan don bharail gu bheil RNA a’ lughdachadh gu sgiobalta fo leithid de shuidheachaidhean. Tha an lorg seo a’ fosgladh chothroman ùra airson a bhith a’ sgrùdadh agus ag ath-chruthachadh gnèithean a chaidh à bith.

A bharrachd air a chudromachd ann a bhith a’ tuigsinn gnèithean a chaidh à bith, dh’ fhaodadh an comas RNA fhaighinn air ais bho sheann bhìorasan cuideachadh le bhith a’ sgrùdadh pandemics san àm a dh’ fhalbh. Tha pàirt deatamach aig RNA ann a bhith a’ toirt seachad fiosrachadh ginteil a gheibhear bho DNA, a’ comasachadh synthesis phròtainean agus a’ riaghladh metabolism cealla.

Bha an tìgear Tasmanian, ris an canar cuideachd an thylacine, na chreachadair apex air feadh Astràilia agus na h-eileanan faisg air làimh gus an do chuir gnìomhachd daonna air falbh e. Nuair a thàinig daoine a dh’Astràilia o chionn timcheall air 50,000 bliadhna, agus an uair sin tuineachadh Eòrpach san 18mh linn, thàinig crìonadh air an àireamh-sluaigh agus mu dheireadh chaidh an tìgear Tasmanian à bith. Chaidh an ainmeachadh mar chunnart do bheathaichean, agus mar thoradh air sin thàinig bounty air an ceann. Bhàsaich an tìgear Tasmanian mu dheireadh aithnichte ann am braighdeanas ann an 1936.

Chaidh oidhirpean gus cuid de ghnèithean “a dhol à bith”, a’ toirt a-steach tìgear Tasmanian, a chuir air bhog le iomairtean prìobhaideach. Fhad ‘s a tha ath-chruthachadh gnèithean a chaidh à bith bho chàirdean beò na dhùbhlan, tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha tuilleadh rannsachaidh air bith-eòlas bheathaichean a chaidh à bith.

stòran:

- Reuters