Bidh luchd-saidheans gu soirbheachail a’ toirt a-mach RNA bho Thìgear Tasmanian a chaidh à bith - Dè a-nis?

San t-Sultain 2023, choilean luchd-saidheans adhartas mòr le bhith a’ toirt a-mach RNA gu soirbheachail bho thìgear Tasmanian, creutair a chaidh à bith. Thàinig an RNA a chaidh a thoirt a-mach à sampall a tha còrr air 130 bliadhna a dh'aois agus a tha an-dràsta ann an Taigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra na Suaine. Tha an lorg ùr-nodha seo air sealladh luachmhor a thoirt do luchd-ginteachd air mar a bha ginean a’ bheathaich seo a’ dol à bith. Chaidh co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo fhoillseachadh anns an iris saidheansail Genome Research.

Bha an tìgear Tasmanian, ris an canar cuideachd thylacine, na marsupial feòil-itheach a bha uair a’ cuairteachadh Astràilia, Guinea Nuadh, agus Tasmania. Chan eil fios cinnteach carson a chaidh e à bith, ach thathas a’ creidsinn gun robh geur-leanmhainn daonna air a bhith cudromach. Bhàsaich an thylacine mu dheireadh aithnichte, air an robh Benjamin, ann am braighdeanas ann an 1936.

Ged nach robh prìomh fhòcas an rannsachaidh air clonadh gnèithean a chaidh à bith, tha an comas air seann RNA a thoirt a-mach, a sgrùdadh agus a chuir an òrdugh a’ fosgladh chothroman airson gnèithean a chaidh à bith ath-chruthachadh san àm ri teachd. Tha an eòlaiche ginteil Emilio Mármol Sánchez, prìomh ùghdar an sgrùdaidh, a’ tagradh airson tuilleadh rannsachaidh air bith-eòlas nam beathaichean sin a chaidh à bith. Ach, tha am pròiseas a bhith ag ath-chruthachadh gnè a chaidh à bith tro bhith a’ deasachadh gine air càirdean bheathaichean beò iom-fhillte agus a’ toirt ùine.

Tha an t-Ollamh Anndra Pask bho Oilthigh Melbourne os cionn na h-oidhirpean gus an thylacine a thoirt air ais. Thuirt e gu bheil lorg RNA ann an seann taigh-tasgaidh agus seann shamhlaichean a’ cur doimhneachd mhòr ri ar tuigse air bith-eòlas bheathaichean a chaidh à bith. Tha pròiseas an aiseirigh a’ toirt a-steach a bhith a’ deasachadh DNA a’ ghnè a tha beò as fhaisge air a’ ghnè a chaidh à bith, a’ cruthachadh embryos leis na genomes ath-sgrùdaichte, agus a’ lorg màthair ionaid a tha iomchaidh dha clann. Ged a chaidh genomes de mu 20 gnè a chaidh à bith a chuir an òrdugh, mar 2022, cha deach gin de na gnèithean sin ath-chruthachadh gu soirbheachail.

Is e pròiseas coltach ris a th’ ann an clonadh a dh’ fhaodadh a bhith air a mheas aon uair ‘s gu bheil an gnè air ath-bheothachadh gu soirbheachail. Ach, tha am fòcas làithreach air a bhith a’ cleachdadh ath-nuadhachadh ginteil seach clonadh. Tha clonadh a’ ciallachadh a bhith a’ gluasad an DNA bho chill somalta gu cealla ugh a chaidh a niuclas agus DNA a thoirt air falbh, a dh’ fhàsas gu bhith na embryo. Tha an embryo an uairsin air a chuir a-steach do mhàthair ionaid gus fàs gu bhith na mac-samhail beò den ghnè a chaidh à bith.

Gu crìch, tha toirt a-mach soirbheachail RNA bhon tìgear Tasmanian a’ fosgladh slighean ùra airson sgrùdadh ginteil agus aiseirigh gnè a dh’ fhaodadh a bhith air a dhol à bith. Ged a tha am pròiseas ath-chruthachadh gnè a chaidh à bith iom-fhillte agus dùbhlanach, tha luchd-saidheans a 'putadh crìochan eòlais san raon seo. Is dòcha gum bi e comasach san àm ri teachd gnèithean a tha air chall o chionn fhada fhaicinn a’ coiseachd air an Talamh a-rithist.

