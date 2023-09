Bidh luchd-rannsachaidh a’ toirt a-mach RNA bho Thìgear Tasmanian a chaidh à bith

Tha luchd-saidheans air RNA a thoirt a-mach gu soirbheachail bho ghnè a chaidh à bith airson a’ chiad uair. Bha an thylacine, ris an canar cuideachd an tìgear Tasmanian, na marsupial feòil-itheach a chaidh à bith ann an 1936. Chaidh aig sgioba de luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Stockholm agus an Ionad airson Paleogenetics ann an Stockholm air RNA fhaighinn air ais bho shampall thylacine 130-bliadhna aig an Stockholm Taigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra.

Tha RNA (searbhag ribonucleic) na mholacile aig a bheil pàirt deatamach ann an synthesis pròtain agus a bhios a’ giùlan stuth ginteil ann an cuid de bhìorasan. Bha an luchd-rannsachaidh comasach air an RNA a chuir an òrdugh bho chraiceann an t-sampall thylacine agus na fèithean cnàimhneach. Tha an t-adhartas seo a’ leigeil le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air bith-eòlas agus metabolism cheallan tìgear Tasmanian mus tèid e à bith.

Chaidh cus sealg a dhèanamh air an thylacine agus chaidh a’ choire a chuir air airson a bhith a’ marbhadh stoc ann an Tasmania, a lean gu a dhol à bith. Chuir call àrainnean agus galairean a thàinig a-steach cuideachd ri bhith a’ dol à bith. Tha oidhirpean dì-dhìolaidh o chionn ghoirid le Colossal Biosciences ag amas air gnè proxy den thylacine a chruthachadh agus a thoirt a-steach don àrainn thùsail aige. Ach, cha robh an rannsachadh RNA a rinn an sgioba bho Oilthigh Stockholm ag amas air a dhol à bith.

Tha an comas air RNA fhaighinn air ais bho ghnèithean a chaidh à bith a’ fosgladh chothroman airson tuilleadh rannsachaidh. Is dòcha gum bi e comasach dha luchd-saidheans RNA fhaighinn air ais bho bheathaichean eile a chaidh à bith agus eadhon seann bhìorasan a tha air an cumail ann an cruinneachaidhean taigh-tasgaidh. Dh’ fhaodadh seo lèirsinn a thoirt seachad air mean-fhàs bhìorasan agus cur ri adhartasan ann an teicneòlas deasachaidh gine, todhar in vitro, agus mion-sgrùdadh coimpiutaireachd air dàta ginteil.

Tha sgrùdadh air seann DNA air adhartas mòr a dhèanamh anns na bliadhnachan mu dheireadh, agus dh'fhaodadh faighinn air ais RNA bho ghnèithean a chaidh à bith an t-slighe airson tuilleadh lorg. Le grunn chreutairean à bith ann an taighean-tasgaidh, dh’ fhaodadh gun tèid RNA a thoirt a-mach à gnèithean eile a dh’ aithghearr.

stòran:

- Gizmodo: [URL]

- Taigh-tasgaidh Nàiseanta Astràilia: [URL]

- Oilthigh Stockholm: [URL]