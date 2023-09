A’ còdachadh dìomhaireachdan ginteil gnè a chaidh à bith: Mion-sgrùdadh RNA air Tìgear Tasmanian

Tha luchd-gintinneachd air lorg ùr-nodha a dhèanamh le bhith a’ dealachadh agus a’ còdachadh mholacilean RNA bho shampall tìgear Tasmanian a tha 130-bliadhna. Tha seo a’ comharrachadh a’ chiad uair a chaidh RNA fhaighinn air ais bho bheathach a chaidh à bith. Chaidh an stuth ginteil fhaighinn bho shampall ann an cruinneachadh Taigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra na Suaine. Tha na co-dhùnaidhean, a chaidh fhoillseachadh anns an iris saidheansail Genome Research, a’ tilgeil solas air mar a bha ginean an tìgear Tasmanian a dh’ fhalbh o chionn fhada ag obair.

Bha an tìgear Tasmanian, neo thylacine, na chreachadair marsupial a chaidh à bith o chionn timcheall air 2,000 bliadhna, ach a-mhàin sluagh ann an Tasmania a chaidh a shealg às deidh sin gus a dhol à bith. Thuirt prìomh ùghdar an sgrùdaidh Emilio Mármol Sánchez ged nach b’ e amas an rannsachaidh a bhith ag ath-thoirt a-steach a’ ghnè, gum faodadh tuigse nas doimhne air cumadh ginteil tìgear Tasmanian cuideachadh le oidhirpean gus am beathach a thoirt air ais.

Thug Anndra Pask, a tha os cionn an Obair-lann Rannsachaidh Ath-nuadhachadh Gineadach Amalaichte Thylacine, cunntas air an sgrùdadh mar rud ùr-nodha, leis gu bheil e a’ sealltainn gun gabh RNA a thoirt a-mach à seann taigh-tasgaidh agus seann shamhlaichean. Leasaichidh an lorg seo tuigse luchd-saidheans air bith-eòlas bheathaichean a chaidh à bith agus leasaichidh iad ath-thogail genomes a chaidh à bith.

Eu-coltach ri DNA, tha RNA na leth-bhreac sealach de earrann de DNA agus tha e nas cugallaiche, a 'briseadh sìos gu luath. San àm a dh’ fhalbh, bhathas a’ creidsinn nach do sheas RNA thar ùine. Ach, ann an 2019, chuir luchd-rannsachaidh RNA ann an òrdugh bho chraiceann madadh-allaidh 14,300-bliadhna a chaidh a ghleidheadh ​​​​ann am permafrost. Tha an sgrùdadh làithreach a’ dearbhadh tuilleadh comasachd RNA fhaighinn air ais bho bheathaichean a chaidh à bith, le oidhirpean san àm ri teachd ag amas air RNA fhaighinn air ais bho ghnèithean a dh’ fhalbh fada na bu thràithe, leithid am mamoth clòimhe.

Shoirbhich leis an sgioba rannsachaidh RNA a chuir an òrdugh bho chraiceann sampall tìgear Tasmanian agus figheagan fèithe cnàimhneach, a’ comharrachadh ginean a tha sònraichte do thylacine. Tha am fiosrachadh seo a’ cruthachadh tar-sgrìobhadh an ainmhidh, coltach ris an genoma a tha air a stòradh ann an DNA. Tha tuigse air RNA a’ toirt comas do luchd-saidheans tuigse nas coileanta fhaighinn air bith-eòlas beathach. Bidh Mármol Sánchez a’ cleachdadh an samhlachas de bhaile-mòr far a bheil cothrom aig gach taigh-bìdh air aon leabhar reasabaidh mòr (DNA), ach is e RNA a leigeas le gach taigh-bìdh soithichean sònraichte a chruthachadh. Le bhith a’ dèanamh anailis air RNA, faodaidh luchd-saidheans faighinn a-mach am bith-eòlas toinnte agus metabolism taobh a-staigh cheallan.

Tha an t-adhartas seo ann a bhith a’ còdachadh dìomhaireachdan ginteil gnè a chaidh à bith a’ fosgladh chothroman ùra airson a bhith a’ sgrùdadh seann DNA agus a’ tuigsinn obrachadh toinnte chreutairean a tha air chall o chionn fhada.

