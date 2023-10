Bidh speuradairean a’ faighinn a-mach spreadhadh cumhachdach de lùth bho dhoimhneachd na cruinne

Tha speuradairean air spreadhadh rèidio luath a lorg, am fear as fhaide air falbh de sheòrsa a chunnacas a-riamh, a shiubhail ochd billean bliadhna gus an Talamh a ruighinn. Tha tùsan aig na spreadhaidhean sin de lùth dian, a mhaireas dìreach milliseconds, nach eil fhathast air an làn thuigsinn. Tha e coltach gu bheil an spreadhadh a chaidh a lorg às ùr a’ tighinn bho bhuidheann bheag de galaxies aonadh, a’ toirt taic do theòiridhean gnàthach mun stòr aca. Ach, tha cho dian sa tha an spreadhadh a’ toirt dùbhlan do thuigse luchd-saidheans air mar a tha iad air an sgaoileadh.

Tha luchd-rannsachaidh den bheachd gum faodadh spreadhaidhean rèidio luath seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air dìomhaireachdan na cruinne. Le bhith a’ sgrùdadh nan spreadhaidhean sin, tha luchd-saidheans an dòchas faighinn a-mach dè an ìre de chùis, no “cùis àbhaisteach,” a tha sa chruinne-cè. An-dràsta, tha oidhirpean gus a’ chùis so-ruigsinneach seo a thomhas air toraidhean connspaideach fhaighinn. Thathar a 'creidsinn gum faodadh a' chùis seo a bhith am falach anns an àite eadar galaxies, ach tha e ro theth agus sgaoilte airson a lorg a 'cleachdadh dhòighean àbhaisteach. Air an làimh eile, faodaidh spreadhaidhean rèidio luath mothachadh a dhèanamh air an stuth ianaichte seo agus dòigh air a thomhas.

Chaidh an spreadhadh cumhachdach seo a lorg a’ cleachdadh teileasgop ann an Iapan. Chaidh teileasgopan a bharrachd a chleachdadh gus an lorg a dhearbhadh agus barrachd fiosrachaidh a chruinneachadh mu dheidhinn. Chaidh toraidhean an sgrùdaidh fhoillseachadh anns an iris Science.

Ged nach eil fios fhathast carson a tha spreadhaidhean rèidio luath, tha luchd-saidheans dòchasach gun toir rannsachadh san àm ri teachd solas air an tùs agus gun cuidich e le bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan na cruinne.

stòran:

- “Spreadhadh cumhachdach de sholas air a chruthachadh ann an doimhneachd na cruinne” - Neo-eisimeileach