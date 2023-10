An spreadhadh rèidio luath as cumhachdaiche agus as fhaide air falbh a chaidh a lorg a-riamh

O chionn ghoirid lorg luchd-saidheans spreadhadh cumhachdach de lùth, ris an canar spreadhadh rèidio luath (FRB), a thàinig bho dhoimhneachd na cruinne. Chan e a-mhàin gu bheil an spreadhadh sònraichte seo mar an fheadhainn as fhaide air falbh de a sheòrsa a chaidh fhaicinn a-riamh, ach tha e cuideachd air leth cumhachdach. Thug e timcheall air ochd billean bliadhna airson an spreadhadh siubhal chun Talamh. Ann an nas lugha na diog, leig e a-mach an aon uiread de lùth a bhios a’ Ghrian a’ sgaoileadh ann an còrr air 30 bliadhna.

Tha spreadhaidhean rèidio luath nan spreadhaidhean mòra de lùth a tha a’ nochdadh san fhànais, agus chan eil fios fhathast cò às a thàinig iad. Tha cuid de mhìneachaidhean air a bhith a’ toirt a-steach teicneòlas taobh a-muigh no rionnagan neutron. Ach, tha e coltach gu bheil an spreadhadh seo a chaidh a lorg às ùr a’ tighinn bho bhuidheann bheag de galaxies aonaichte, a tha a rèir teòiridhean gnàthach mu na stòran aca. Tha cho dian sa tha an spreadhadh a’ toirt dùbhlan don tuigse a th’ againn an-dràsta air mar a tha iad air an sgaoileadh.

Tha comas mòr aig a’ chomas air spreadhaidhean rèidio luath a lorg agus a sgrùdadh airson ceistean bunaiteach mun chosmos a fhreagairt. Dh’ fhaodadh na spreadhaidhean sin cuideachadh le bhith a’ dearbhadh fìor chuideam na cruinne-cè, rannsachadh ioma-fhillte a tha air toraidhean neo-chinnteach a thoirt gu buil gu ruige seo. Tha luchd-rannsachaidh den bheachd gum faodadh an stuth a tha a dhìth anns a’ chruinne-cè, a tha a’ dèanamh suas còrr air leth de na bu chòir a bhith ann, a bhith am falach anns an àite eadar galaxies. Le bhith a’ mothachadh stuth ianaichte, bidh spreadhaidhean rèidio luath a’ toirt sealladh dhuinn air na tha de stuth an làthair anns na roinnean eadar-lalarach.

Chaidh an spreadhadh o chionn ghoirid fhaicinn an toiseach a’ cleachdadh teileasgop ann an Iapan agus an uairsin chaidh a sgrùdadh gu mionaideach le bhith a’ cleachdadh teileasgopan eile. Leig Pathfinder Array Square Kilometer Astràilia (ASKAP) le luchd-saidheans cò às a thàinig an spreadhadh a chomharrachadh. Nochd tuilleadh sgrùdaidh a’ cleachdadh Teileasgop Fìor Mhòir Amharclann Deas na h-Eòrpa (ESO) (VLT) ann an Chile gu bheil an stòr galaxy nas sine agus nas fhaide air falbh na stòr FRB sam bith eile a chaidh a lorg gu ruige seo, is dòcha suidhichte taobh a-staigh buidheann bheag de galaxies aonachaidh.

Tha an lorg ùr-nodha seo air a chlàradh anns a’ phàipear leis an tiotal “Spreadhadh rèidio luath aotrom a bhios a’ sgrùdadh na Cruinne aig redshift 1, ”a chaidh fhoillseachadh anns an iris Science.

Stòran: Saidheans, Oilthigh Teicneòlais Swinburne