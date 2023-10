Bidh luchd-saidheans a’ moladh stòran solais fìor-shoilleir le cumhachd Quasiparticle

Tha luchd-saidheans bhon Instituto Superior Técnico (IST) ann am Portagal, Oilthigh Rochester, Oilthigh California, Los Angeles, agus Laboratoire d’Optique Appliquée san Fhraing air sgrùdadh fhoillseachadh ann an Nature Photonics a’ moladh cleachdadh quasiparticles gus fìor shoilleir a chruthachadh. stòran solais. Tha feartan sònraichte aig na quasiparticles sin, air an cruthachadh le gluasad sioncronaich mòran de eleactronan, a leigeas leotha siubhal aig astar sam bith, eadhon nas luaithe na solas, agus seasamh ri feachdan dian.

Tha comas aig Quasiparticles gluasad ann an dòighean a bhiodh air an dì-cheadachadh le laghan fiosaig a tha a’ riaghladh mìrean fa leth. Rinn an luchd-rannsachaidh samhlaidhean coimpiutair adhartach air supercomputers gus sgrùdadh a dhèanamh air feartan quasiparticles ann am plasmas. Lorg iad tagraidhean gealltanach airson stòran solais quasiparticle-stèidhichte, a’ toirt a-steach ìomhaighean neo-sgriosail airson sganadh bhìoras, tuigse air pròiseasan bith-eòlasach, saothrachadh chips coimpiutair, agus sgrùdadh giùlan stuth ann am buidhnean celestial.

Tha grunn bhuannachdan aig na stòran solais stèidhichte air quasiparticle thairis air na cruthan a th’ ann mar-thà, leithid lasers dealanach an-asgaidh. Tha stòran stèidhichte air Quasiparticle mòran nas lugha agus nas practaigeach airson deuchainn-lannan, ospadalan agus gnìomhachasan. Le glè bheag de dh’ astar airson siubhal, dh’ fhaodadh quasiparticles solas air leth soilleir a thoirt gu buil, a dh’ fhaodadh leantainn gu adhartasan saidheansail is teicneòlach cudromach.

Tha an rannsachadh seo a’ fosgladh chothroman ùra airson raon fiosaig rèididheachd agus dh’ fhaodadh e stòran solais atharrachadh, a’ comasachadh raon farsaing de thagraidhean ann an grunn raointean saidheansail is teicneòlach.

Stòr: Oilthigh Rochester