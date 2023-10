Dòigh ùr airson a bhith a’ cruthachadh stòran solais fìor shoilleir a’ cleachdadh Quasiparticles

Tha sgioba eadar-nàiseanta de luchd-saidheans à Portagal, na Stàitean Aonaichte, agus an Fhraing ag atharrachadh raon fiosaig rèididheachd le bhith a’ cleachdadh feartan sònraichte quasiparticles gus stòran solais fìor shoilleir a chruthachadh. Anns an sgrùdadh aca a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Photonics, tha an luchd-rannsachaidh a ’moladh bun-bheachd ùr-nodha a dh’ fhaodadh leantainn gu leasachadh stòran solais cho cumhachdach ris na teicneòlasan a th ’ann ach mòran nas lugha.

Bithear a’ cruthachadh quasiparticles nuair a bhios ioma-eileagtronan a’ sioncronadh nan gluasadan aca. Eu-coltach ri mìrean fa leth, faodaidh quasiparticles siubhal aig astar sam bith, a 'gabhail a-steach nas luaithe na solas, agus seasamh ri feachdan dian. Is e an comas seo a bhith a’ dol an aghaidh laghan gràinean fa leth a tha a’ fàgail leth-ghràinean cho inntinneach dha luchd-saidheans.

Rinn an sgioba, air a stiùireadh le John Palastro bhon Laboratory for Laser Energetics agus an Institiud Optics, samhlaidhean coimpiutair adhartach gus sgrùdadh a dhèanamh air feartan quasiparticles ann am plasmas. Tro na samhlaidhean sin, lorg iad an comas mòr a tha aig stòran solais quasiparticle ann an grunn thagraidhean.

Is e aon de na buannachdan as cudromaiche a th’ ann an stòran solais quasiparticle an sùbailteachd aca. Bidh gach dealanan san t-siostam a’ coileanadh ghluasadan sìmplidh, ach faodaidh an rèididheachd cruinneachaidh bho na h-eactronan uile atharrais a dhèanamh air giùlan mìrean a tha a’ gluasad nas luaithe na solas no mìrean oscillating. Tha an sùbailteachd seo a’ fosgladh chothroman gun àireamh ann an raointean leithid ìomhaighean neo-sgriosail, a’ tuigsinn pròiseasan bith-eòlasach, saothrachadh chips coimpiutair, agus a’ sgrùdadh giùlan stuth ann am buidhnean celestial.

An coimeas ri stòran solais a th’ ann mar leusairean dealanach an-asgaidh, tha buannachd shònraichte aig stòran solais stèidhichte air leth-ghràin. Tha iad tòrr nas lugha agus nas ruigsinneach, gan dèanamh practaigeach airson raon farsaing de deuchainn-lannan, ospadalan agus gnìomhachasan. Dh’ fhaodadh an teòiridh a thathar a’ moladh cruth-tìre saidheansail is teicneòlach ath-nuadhachadh le bhith a’ toirt cothrom do luchd-rannsachaidh air feadh an t-saoghail faighinn gu stòran solais air leth soilleir gun fheum air bun-structar mòr agus cosgail.

Gu crìch, tha cleachdadh quasiparticles ann an teicneòlas stòr solais a’ nochdadh gluasad paradigm ann am fiosaig rèididheachd. Leis a’ chomas aca solas cumhachdach a ghineadh ann an suidheachadh teann, tha tobraichean solais quasiparticle stèidhichte air gealltanas mòr airson a bhith ag adhartachadh rannsachadh saidheansail agus a’ comasachadh adhartasan teicneòlach cudromach.

Mìneachaidhean:

- Quasiparticles: Air a chruthachadh le mòran de eleactronan a ’gluasad ann an sioncranachadh, bidh leth-chrannan comasach air siubhal aig astar sam bith, a’ toirt a-steach nas luaithe na solas, agus seasamh ri feachdan dian.

- Plasmas: gasaichean ianaichte le dealanan agus ianan a tha a’ gluasad gu saor.

stòran:

- Nature Photonics: “A’ smaoineachadh air fiosaig rèididheachd: Quasiparticles mar stòran solais ”