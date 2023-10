Tha lagh saidheansail ùr ag ainmeachadh “an lagh àrdachadh fiosrachaidh gnìomh” air a mholadh le luchd-rannsachaidh

Tha luchd-rannsachaidh air lagh saidheansail ùr a thoirt a-steach a tha a’ toirt a-steach mean-fhàs de dhiofar shiostaman nàdurrach anns a’ chruinne-cè, a’ toirt a-steach beatha, mèinnirean, planaidean agus rionnagan. Air aithneachadh mar “lagh àrdachadh fiosrachaidh gnìomh,” tha an lagh seo a’ comharrachadh bun-bheachdan taghaidh uile-choitcheann a bhios a’ stiùireadh shiostaman gu bhith nas iom-fhillte thar ùine.

Cho-obraich an sgioba rannsachaidh, anns a bheil luchd-saidheans bho raointean eadar-mheasgte leithid feallsanachd, reul-eòlas, fiosaig teòiridheach, mèinn-eòlas, agus saidheans dàta, gus dèiligeadh ris a’ cheist bhunasach carson a tha siostaman iom-fhillte, a’ toirt a-steach beatha, buailteach a thighinn air adhart gu barrachd fiosrachaidh gnìomh. Chaidh na co-dhùnaidhean aca fhoillseachadh anns an iris PNAS.

Tha an lagh mu bhith ag àrdachadh fiosrachadh gnìomh ag ràdh gum bi fiosrachadh gnìomh siostam ag àrdachadh agus ag atharrachadh ma thèid grunn rèiteachaidhean den t-siostam a thaghadh airson aon gnìomh no barrachd. Tha seo a’ buntainn ri siostaman a tha air an cruthachadh bho ghrunn phàirtean, leithid dadaman, moileciuilean, agus ceallan, a dh’ fhaodar ath-eagrachadh a-rithist is a-rithist gus gabhail ri ioma-rèiteachaidhean, le dìreach beagan air fhàgail stèidhichte air an obair aca.

Le bhith a’ leudachadh air teòiridh mean-fhàs Darwin, tha an luchd-rannsachaidh ag argamaid gu bheil siostaman neo-bheò cuideachd a’ tighinn air adhart nuair a leasaicheas rèiteachadh ùr de cho-phàirtean an gnìomh. Is e aon eisimpleir de ghnìomh a chaidh ainmeachadh san sgrùdadh seasmhachd.

Tha a’ choimhearsnachd shaidheansail air dèiligeadh ris an lagh ùr seo le dealas. Mhol Stuart Kauffman, bith-eòlaiche teòiridheach aig Oilthigh Pennsylvania, e mar “artaigil air leth, dàna, farsaing agus cruth-atharrachail.” Thug Milan Cirkovic, àrd-ollamh rannsachaidh aig Amharclann Reul-eòlais Belgrade, cunntas air an sgrùdadh mar “gaoth de àile ùr” ann an raointean speuradaireachd, saidheans shiostaman, agus teòiridh mean-fhàs.

Ach, chan eil a h-uile neach-saidheans air a dhearbhadh leis an lagh ùr seo. Thog an reul-eòlaiche Martin Rees bho Oilthigh Chambridge teagmhach, ag ràdh nach eil coltas gu bheil measgachadh de stuthan, àrainneachdan agus structaran anns an t-saoghal neo-dhiadhaidh a’ feumachdainn bun-phrionnsapal ùr a tha coltach ri taghadh Darwinian tro dhìleab.

Gu crìch, tha toirt a-steach an lagh mu bhith a’ meudachadh fiosrachadh gnìomh a’ toirt tuigse nas fharsainge do luchd-saidheans air mean-fhàs diofar shiostaman nàdurrach anns a’ chruinne-cè. Ged a tha mòran a’ coinneachadh le toileachas agus moladh, tha diofar bheachdan anns a’ choimhearsnachd shaidheansail cuideachd a thaobh cho cudromach sa tha e.

