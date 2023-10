Dè a thachras don ghrian againn nuair a bhàsaicheas i?

Tha luchd-saidheans air a bhith a’ sgrùdadh mar a thachair don Ghrian againn, a’ feuchainn ri faighinn a-mach cò ris a bhios e coltach anns na h-ìrean deireannach aige. Tha sgrùdaidhean o chionn ghoirid a’ moladh gur e an toradh as coltaiche don Ghrian gum bi i na nebula planaid, builgean aotrom de ghas agus duslach cosmach. Is e seo tionndadh air ais air teòiridhean na bu thràithe a bha a’ moladh toradh eadar-dhealaichte.

Tha a’ Ghrian an-dràsta mu 4.6 billean bliadhna a dh’aois agus thathar an dùil gun ruig e deireadh a beatha ann an 10 billean bliadhna eile. Air an t-slighe, thèid e tro atharrachadh far am bi e na fhuamhaire dearg. Bidh cridhe na rionnag a’ crìonadh, fhad ‘s a leudaicheas na sreathan a-muigh, a dh’ fhaodadh a bhith a ’cuairteachadh planaidean mar an Talamh.

Ach, tha an fhìor chunnart airson beatha air an Talamh a’ tighinn bho shoilleireachd na grèine a tha a’ sìor fhàs. Mar a bhios i a’ fàs nas sine, tha a’ ghrian a’ fàs nas gile mu 10% gach billean bliadhna. Bidh an àrdachadh mean air mhean seo ann an soilleireachd mu dheireadh a’ falmhachadh ar cuantan agus a’ fàgail a’ phlanaid neo-àiteach.

Às deidh ìre an fhuamhaire dhearg, crìonaidh a’ ghrian sìos gu bhith na troich gheal agus mu dheireadh thig a beatha gu crìch mar nebula planaid. Bidh seo a’ tachairt nuair a chuireas rionnag a tha a’ bàsachadh a chèis de ghas is de dhuslach a-steach don fhànais, a’ nochdadh a cridhe. Bidh an cridhe an uairsin a’ deàrrsadh gu soilleir airson ùine ghoirid timcheall air 10,000 bliadhna, a’ cruthachadh an nebula planaid. Faodaidh na nebulae sin a bhith gu math soilleir agus rim faicinn bho astaran mòra.

Chleachd an sgrùdadh o chionn ghoirid le sgioba eadar-nàiseanta de reul-eòlaichean modaladh coimpiutair gus faighinn a-mach gum bi a’ ghrian againn, mar a’ mhòr-chuid de rionnagan eile, dualtach a bhith na troich gheal agus an uairsin na nebula planaid. Tha seo a’ fuasgladh a’ chòmhstri fhada eadar soilleireachd a chaidh fhaicinn agus modalan teòiridheach de nebulae planaid.

Tha nebulae planetary rim faighinn gu cumanta air feadh na cruinne agus chaidh fhaicinn ann an eisimpleirean ainmeil leithid an Helix Nebula agus an Cat's Eye Nebula. Chaidh na nebulae sin ainmeachadh air planaidean oir bha coltas coltach riutha tro teileasgopan san àm a dh'fhalbh.

Tha an rannsachadh a’ toirt sealladh luachmhor air cearcall-beatha nan rionnagan agus ar tuigse air a’ chosmos. Tha e cuideachd na dhòigh air làthaireachd rionnagan de dhiofar aoisean a thomhas ann an galaxies fad às. Chaidh an sgrùdadh fhoillseachadh anns an iris Nature Astronomy.

