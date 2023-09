Tha luchd-saidheans a' dèanamh ro-innse air Supercontinent san àm ri teachd, ach cha bhi Sealainn Nuadh nam pàirt dheth

Tha rannsachadh a chaidh fhoillseachadh às ùr a’ moladh gum bi fearann ​​na Talmhainn a-rithist na àrd-dhùthaich ann an 250 millean bliadhna, a’ ceangal nan seachd mòr-thìrean gu bhith na aon fhearann ​​mòr. Thathas an dùil gum bi an supercontinent seo stèidhichte air Afraga an latha an-diugh, le Astràilia a’ tuiteam a-steach do Àisia agus Afraga a’ bualadh air an Roinn Eòrpa. Bidh Antartaig, Ameireagadh a Tuath, agus Ameireaga a Deas an uairsin còmhla ris an fheadhainn eile. Ach, fhad ‘s a bhios na mòr-thìrean sin a’ tighinn còmhla, fuirichidh Sealan Nuadh, ris an canar cuideachd Aotearoa, far oirthir Astràilia.

Thathas an dùil gun toir gluasad lannan teactonaig, ris an canar cuideachd gluasad mòr-thìreach, na mòr-thìrean còmhla thairis air an ath 250 millean bliadhna. Thathas an dùil gun gluais Astràilia gu tuath a-steach do shlabhraidhean eileanan Ear-dheas Àisianach ann an timcheall air 25 millean bliadhna, ach air sgàth a shuidheachadh air truinnsear Astràilia, chan eil dùil gun coinnich Sealan Nuadh ri Astràilia. An àite sin, fuirichidh Sealan Nuadh air turas truinnsear Astràilia gu tuath.

Thairis air 75 millean bliadhna, tha dùil gun ruig Sealan Nuadh a’ chrios-meadhain, timcheall air an aon àm a bhios Afraga, Àisia, Astràilia agus an Roinn Eòrpa a’ tighinn còmhla gus an supercontinent a chruthachadh. Às deidh sin, leanaidh Sealan Nuadh gu deas aig astar nas slaodaiche agus mu dheireadh thig iad gu crìch eadar leud 20 agus 30 ceum fon chrios-meadhain.

Ach, thathar an dùil gum bi beatha ann an Sealan Nuadh san àm ri teachd fada bho bhith tlachdmhor. Bidh làthaireachd an t-supercontinent chun an iar ag adhbhrachadh gum bi na h-Eileanan a Tuath agus a Deas “air an nighe le cuantan teth tropaigeach,” a’ fàgail Sealan Nuadh neo-àiteach. Thathas an dùil gun leig cruthachadh an supercontinent gasaichean taigh-glainne, a’ toirt a-steach carbon dà-ogsaid, bho ghnìomhachd bholcànach, a’ leantainn gu àrdachadh mòr ann an teòthachd na cruinne.

A rèir modal coimpiutair, dh’ fhaodadh faisg air 50% a bharrachd de charbon dà-ogsaid a bhith san àile ann an 250 millean bliadhna an taca ris an latha an-diugh. Dhèanadh an cothlamadh de ghasaichean taigh-glainne nas motha, barrachd lùth na grèine, agus às aonais cuantan fuarachaidh an supercontinent neo-aoigheachd airson a’ mhòr-chuid de dhòighean-beatha. Bhiodh faisg air leth de thalamh na fhàsach, le teòthachd nas àirde na 40 ceum Celsius ann am mòran sgìrean.

Ged a tha coltas fada air an t-suidheachadh seo san àm ri teachd, tha e a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha gnìomh gnàth-shìde ann a bhith a’ cumail a’ phlanaid ann an staid nas fhuaire agus nas àite-fuirich. Tha an rannsachadh na chuimhneachan gu bheil cumail suas gnàth-shìde aoigheil deatamach airson mairsinneachd agus sunnd nan ginealach a tha an-dràsta agus ri teachd.

Mìneachaidhean:

- Supercontinent: Talamh mòr anns a bheil grunn mòr-thìrean ceangailte ri chèile.

- Gluasad teactonaig / gluasad mòr-thìreach: gluasad mean air mhean agus bualadh air lannan teactonaig na Talmhainn.

- Gas taigh-glainne: gas a chuireas ri buaidh taigh-glainne le bhith a’ gabhail a-steach rèididheachd infridhearg, ag adhbhrachadh gun èirich teòthachd na Talmhainn.

– Bratach: còmhdach fo rùsg na Talmhainn a tha a’ sruthadh gu slaodach air sgàth teas na planaid.

stòran:

