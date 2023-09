Bidh luchd-saidheans a’ cumail sùil air Stable Hubbard Excitons ann an Mott Insulator

Tha sgioba de luchd-saidheans bho Institiud Teicneòlais California, air a stiùireadh leis an Dotair Dàibhidh Hsieh, air lorg ùr-nodha a dhèanamh ann an raon fiosaig stuth dùmhail. Tha iad air fianais fhaicinn de excitons seasmhach Hubbard ann an inneal-dìon Mott antiferromagnetic le dealbh. Tha an lorg inntinneach seo, a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Physics, a’ tabhann seallaidhean ùra air giùlan excitons ann an stuthan a tha a’ dol an aghaidh riaghailtean gnàthach giùlan dealanach.

Is e mìrean co-dhèanta a th’ ann an excitons a nochdas nuair a bhios dealan agus toll ag eadar-obrachadh tro fheachdan electrostatach. Mar as trice lorgar iad ann an stuthan semiconductor agus tha iad air an deagh sgrùdadh. Ach, bidh an giùlan aca ag atharrachadh nuair a thèid sinn a-steach do rìoghachd nan insuladairean Mott. Is e stuthan a th’ ann an insuladairean Mott a bhios a’ sparradh dealanan a-steach gu làraich leaghan sònraichte mar thoradh air eadar-obrachadh làidir Coulombic, a’ cruthachadh bann-leathann sònraichte. Ann an insuladairean Mott, faodaidh an Hubbard exciton, quasiparticle nobhail, nochdadh. Thathas air a bhith teòiridheach o chionn fhada gu bheil excitons seasmhach Hubbard mar quasiparticles ach dh’ fhan iad na cheist fhosgailte.

Bha an Dr. Hsieh agus an sgioba aige air am brosnachadh gus na siostaman sin a sgrùdadh air sgàth an ùidh ann an stuthan le dealanan a bha ag eadar-obrachadh gu làidir. Bha insuladairean Mott, leis a’ chòmhlan-còmhlain sònraichte aca agus an òrdugh antiferromagnetic, na dheagh àrainneachd airson sgrùdadh a dhèanamh air excitons Hubbard. Bidh eadar-obrachaidhean antiferromagnetic a’ tachairt nuair a bhios snìomh eileagtronaigeach a’ co-thaobhadh ann an taobh eile, a’ leantainn gu òrdugh magnetach taobh a-staigh an stuth.

Tha e dùbhlanach a bhith a’ lorg agus a’ tuigsinn excitons Hubbard mar thoradh air an eadar-chluich iom-fhillte de eadar-obrachaidhean dealanach, òrdugh antiferromagnetic, agus nàdar geàrr-ùine nan excitons sin. Ach, leasaich an sgioba suidheachadh deuchainneach a’ cleachdadh an insuladair Mott Sr2IrO4 agus spectroscopy terahertz gus freagairt neo-ghluasadach an stuth a ghlacadh ann an àm fìor. Sheall na toraidhean lorgan-meòir sònraichte a dhearbh gu robh lionn excitonic Hubbard ann an Sr2IrO4.

Tha lorg excitons seasmhach Hubbard ann an insuladairean Mott air cothroman ùra fhosgladh airson tuigse bhunasach agus cleachdadh practaigeach. Dh’ fhaodadh rannsachadh san àm ri teachd fòcas a chuir air tuigse fhaighinn air na dòighean ceangail aig excitons Hubbard, an eadar-obrachadh le diofar stàitean magnetach, agus na tagraidhean teicneòlais a dh’ fhaodadh a bhith aca. Tha an sgrùdadh ùr-nodha seo a’ comharrachadh adhartas mòr nar tuigse air excitons agus an giùlan ann an stuthan iom-fhillte.

