An toiseach thoir sùil air sampallan duslach asteroid bho mhisean OSIRIS-REx

Às deidh faisg air 20 bliadhna de shùileachadh, tha luchd-saidheans mu dheireadh air a ’chiad sealladh fhaighinn air gràinean duslach a thill misean OSIRIS-REx NASA bhon asteroid Bennu. Chrìochnaich an soitheach-fànais a turas cruinn gu Bennu le bhith a’ faighinn a capsal tilleadh sampall ann an Utah gu soirbheachail. Nuair a dh’ fhosgail iad am mullach don canister, chomharraich luchd-saidheans sa bhad stuth dubh coltach ri duslach, a thathas a ’creidsinn a thàinig bhon asteroid. Bidh sgioba saidheans OSIRIS-REx a’ sguabadh cuid den duslach airson tuilleadh mion-sgrùdadh obair-lann gus dearbhadh cò às a thàinig e.

Chruinnich inneal samplachaidh an t-soithich-fànais, ris an canar TAGSAM, timcheall air 250 gram de shampaill bho uachdar Bennu aig àm tighinn air tìr ann an 2020. Ach, air sgàth cuid de stuthan creagach a bha a’ bualadh air doras an t-seòmair-chruinneachaidh, cho-dhùin luchd-saidheans an inneal samplachaidh a stòradh am broinn an t-seòmair-chruinneachaidh. capsal tilleadh gus casg a chuir air tuilleadh call stuthan. Dh'adhbhraich seo prothaideachadh gur dòcha gu bheil an soitheach-fànais air barrachd air na 250 gram a chaidh a mheasadh a thoirt air ais.

Gus faighinn a-mach dè an ìre de stuth a chaidh a chruinneachadh, feumaidh luchd-saidheans inneal samplachaidh TAGSAM a thoirt air falbh bhon chrann agus sgrùdadh a dhèanamh air airson pìosan creige nas motha. Bidh am pròiseas seo a’ gabhail àite anns na seachdainean a tha romhainn. Aig an aon àm, bheir mion-sgrùdadh sealladh sgiobalta air an duslach faicsinneach fiosrachadh luachmhor mun t-susbaint aige agus a bheil e a rèir dùil stèidhichte air dàta mothachaidh iomallach bhon asteroid.

Tha luach mòr aig na sampallan a chaidh a chruinneachadh do luchd-saidheans, leis gu bheil iad a’ toirt sealladh dhuinn air tùs beatha air an Talamh. Thèid an sgaoileadh gu faiceallach gu com-pàirtichean eadar-nàiseanta agus sgioba saidheans OSIRIS-REx airson tuilleadh sgrùdaidh agus gleidheadh. Thathas an dùil gun nochd na co-dhùnaidhean ris an robhar a’ feitheamh o chionn fhada bho mhisean OSIRIS-REx mion-fhiosrachadh inntinneach mu sgrìobhadh agus eachdraidh asteroid Bennu.

stòran:

- Misean OSIRIS-REx aig NASA

- Dante Lauretta