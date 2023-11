Lorg iongantach: Bidh follicles fuilt a’ cluich prìomh dhreuchd ann a bhith a’ mothachadh suathadh socair

Tha sgrùdadh ùr-nodha a rinn luchd-rannsachaidh bho Imperial College London air sealladh ùr inntinneach fhoillseachadh air ar mothachadh air suathadh. Gu ruige seo, bhathas den bheachd gu farsaing nach gabhadh mothachaidhean a chuir a-mach ach tro chrìochnaidhean neoni a lorgar sa chraiceann agus na follicles fuilt mun cuairt. Ach, tha an sgrùdadh seo a’ nochdadh slighe gu tur eadar-dhealaichte tro am faic sinn suathadh aotrom - gu dìreach tro na follicles fuilt againn fhèin.

Chleachd an sgioba dòigh ùr-ghnàthach airson seicheamhan RNA agus fhuair iad a-mach gu bheil ceallan taobh a-staigh pàirt sònraichte den fhollicle fuilt, ris an canar an rùsg freumh a-muigh (ORS), le dùmhlachd nas àirde de ghlacan a tha mothachail air suathadh an coimeas ri ceallan co-ionann sa chraiceann. Gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air an iongantas seo, dh’ àiteach an luchd-rannsachaidh cultaran obair-lann de cheallan follicle falt daonna còmhla ri nerves mothachaidh. Gu h-iongantach, nuair a chaidh na ceallan follicle fuilt a bhrosnachadh gu meacanaigeach, chaidh na nerves mothachaidh faisg air làimh a chuir an gnìomh cuideachd, a ’dearbhadh clàradh a’ suathadh.

Gu inntinneach, nochd na deuchainnean cuideachd gun deach neurotransmitters a leigeil ma sgaoil, is e sin serotonin agus histamine, le ceallan ORS tro sacan beaga bìodach ris an canar vesicles. Le bhith a’ comharrachadh nan ceallan mun cuairt, bidh na neurotransmitters sin a’ cur ri conaltradh fiosrachaidh co-cheangailte ri suathadh. Tha an luchd-rannsachaidh air leth toilichte leis a’ cho-dhùnadh seo, a’ nochdadh gu bheil e a’ togail grunn cheistean mu àite ceart cheallan ORS agus a’ toirt cuireadh dha tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air mar a tha ar craiceann a’ faicinn suathadh.

Tha mechanoreceptors nan ceallan neoni sònraichte le uallach airson suathadh mothachaidh. Tha na mechanoreceptors sin a’ toirt comas dhuinn raon farsaing de mhothachadh fhaicinn, bho oiteagan socair gu cuideam làidir. Anns an sgrùdadh shònraichte seo, chaidh a lorg gu robh na ceallan follicle fuilt ag eadar-obrachadh gu sònraichte le innealan-measaidh ìre ìosal (LTMRs), a tha comasach air suathadh aotrom a lorg.

Ged a bha fios mu thràth air cudromachd falt bodhaig ann an sealladh suathadh, tha an rannsachadh seo a’ sgrùdadh nas doimhne air an eadar-obrachadh bith-eòlasach toinnte eadar ceallan ORS agus LTMRs nas fhaide na freagairt meacanaigeach sìmplidh. Ach, tha na h-adhbharan bunaiteach airson an iongantas seo fhathast nan tòimhseachan a tha luchd-rannsachaidh gu mòr airson fuasgladh. Is e aon dòigh sgrùdaidh inntinneach a bheil follicles fuilt a’ gnìomhachadh seòrsachan sònraichte de nerves mothachaidh airson uidheamachd gun fhiosta agus gun samhail.

A bharrachd air an sin, nochd na deuchainnean eadar-dhealachadh iongantach nuair a chaidh ceallan craiceann a chuir an àite ceallan follicle fuilt. Anns a 'chùis seo, chaidh histamine a leigeil ma sgaoil, ach bha ìrean serotonin glè bheag. Tha an eadar-dhealachadh inntinneach seo a’ ciallachadh gu bheil rudeigin eadar-dhealaichte ann mu ghnìomhachd cheallan ORS.

Tha builean an sgrùdaidh seo a’ leudachadh nas fhaide na ar tuigse air tuigse suathaidh. Leis gu bheil pàirt deatamach aig histamine ann an grunn shuidheachaidhean craiceann sèid leithid eczema, dh ’fhaodadh tuilleadh sgrùdaidh air mar a lorgas follicles fuilt suathadh an t-slighe airson leigheasan nas fheàrr agus ceumannan dìon.

Tha an rannsachadh ùr-nodha seo, a tha a’ tilgeil solas air comasan toinnte suathadh follicles fuilt, a’ tabhann chothroman inntinneach airson sgrùdaidhean san àm ri teachd an dà chuid ann an raointean neur-saidheans agus dermatology. Chaidh co-dhùnaidhean an sgrùdaidh fhoillseachadh anns an iris saidheansail cliùiteach Science Advances.