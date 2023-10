Bidh luchd-saidheans a’ leasachadh bith-chòmhdach le peant gus èadhar a bharrachd ann an Àrainn Mars

Tha luchd-rannsachaidh air biocoating a leasachadh, ris an canar Green Living Paint, a dh’ fhaodadh a bhith air a thoirt a-steach don àrainn air Mars gus cur ris an èadhar. Anns an biocoating tha seòrsa de bacteria ris an canar Chroococcidiopsis cubana, a bhios a’ cleachdadh cruth sònraichte de photoynthesis gus a bhith beò ann an suidheachaidhean fìor. Bidh am bacterium seo a’ toirt a-steach carbon dà-ogsaid (CO2) agus a’ leigeil às ocsaidean mar phàirt den phròiseas. Bha an sgioba air a stiùireadh leis a’ mhion-eòlaiche Simone Krings bho Oilthigh Surrey san RA ag amas air matrix bith-chòmhdach seasmhach agus càirdeil don àrainneachd a chruthachadh airson na bacteria.

Chaidh am biocoating a leasachadh le bhith a’ measgachadh latex le gràinean nanoclay gus structar porous ach làidir gu meacanaigeach a choileanadh. Chunnaic an luchd-rannsachaidh an còmhdach airson 30 latha agus lorg iad gu robh e gu cunbhalach a’ leigeil a-mach suas ri 0.4 gram de ocsaidean gach gram de bhith-thomas gach latha, agus iad a’ gabhail a-steach CO2. Tha buaidh aig an dòigh sheasmhach seo air sgrùdadh fànais a bharrachd air a bhith a’ dèiligeadh ri draghan mu sgaoilidhean ag èirigh agus gainnead uisge air an Talamh.

Ged nach eil an toradh ocsaidean a th’ ann an-dràsta gu leòr airson àrainn Mars leis fhèin, dh’ fhaodadh e lùghdachadh mòr a thoirt air an ìre de ocsaidean a dh’ fheumas miseanan fànais a ghiùlan. Tha comas Chroococcidiopsis cubana a bhith beò ann an àrainneachdan anabarrach ga fhàgail na thagraiche airson tuineachadh Mars. Tha an rannsachadh air fhoillseachadh ann Microbiology Spectrum.

