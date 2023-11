Lorg Ùr: Bha Dust Silicate Fine air Prìomh Dreuchd a ghabhail ann an Cur às do Dhineosaur

Tha luchd-saidheans air feart ùr-nodha a lorg a chuir ri bhith a’ dol à bith nan dineosairean. Ged a thathar air creideas a thoirt don bhuaidh mhòr asteroid o chionn fhada airson a bhith a’ cuir às do na seann chreutairean sin, tha rannsachadh ùr a’ nochdadh gun robh pàirt chudromach aig duslach silicate math ann an sgrios na Talmhainn.

O chionn timcheall air 66 millean bliadhna, bhuail asteroid mòr le tomhas co-dhiù 10 km ann an trast-thomhas ris a ’phlanaid againn. Leig a’ bhuaidh a-mach meud do-chreidsinneach de lùth, co-ionann ri 4.7 billean uair nas motha na boma Hiroshima. Rinn an toradh às deidh sin dealbh gruamach: chuir tonnan clisgeadh iasg às an uisge, gan tiodhlacadh fo shreathan de eabar is sprùilleach mìltean de chilemeatairean air falbh. Bha teintean fiadhaich a’ dol thairis air sgìrean mòra, fhad ‘s a bha tsunamis a bha os cionn mìle a dh’ àirde a’ cuairteachadh nan cuantan. Chrath a 'phlanaid bho mega-crithean a mhair airson mìosan. Bha searbhag sulfarach a’ sileadh sìos, ag atharrachadh chuantan gu bhith nan ribeachan bàis searbhach, fhad ‘s a bha solas na grèine air a bhacadh leis an stuth àile airson còrr air bliadhna, ag adhbhrachadh droch bhuaidh fuarachaidh. Mar thoradh air an tachartas cataclysmic seo chaidh lìn bìdh sìos agus chaidh timcheall air trì cairteal de gach seòrsa beatha air an Talamh a dhol à bith.

Thug rannsachadh roimhe seo buaidh air a’ “gheamhradh buaidh” às deidh sin do ghràineanan pronnasg is sùith a chaidh a leigeil a-mach don àile. Ach, tha an sgrùdadh as ùire seo a’ toirt dùbhlan don bheachd sin. Rinn luchd-saidheans sgrùdadh air mèinnirean a chaidh a ghleidheadh ​​​​ann an creagan aig làrach fosail ann an Dakota a Tuath, na SA, agus rinn iad lorg iongantach. Bha an ìre de mhìrean duslach silicate mòran nas àirde na bha dùil an toiseach. Nuair a chaidh an cur a-steach do mhodail gnàth-shìde, chaidh a lorg gu robh na gràineanan sin air fuireach san àile airson suas ri 15 bliadhna às deidh a’ bhuaidh, ag adhbhrachadh fuarachadh mòr air uachdar na Talmhainn, suas gu 15 °C iongantach (27 ° F). Tha seo a’ seasamh mar ghluasad gnàth-shìde domhainn, gu sònraichte nuair a thathar a’ beachdachadh air a’ bhuaidh a thathar a’ sùileachadh bho dìreach 2 °C (3.6 °F) de bhlàthachadh na cruinne.

Tha an lorg seo a’ tilgeil solas ùr air na builean sgriosail a tha aig buaidh den mheudachd seo. Tha e a’ daingneachadh cho cudromach sa tha e cumail sùil leantainneach air na speuran gus ar planaid a dhìon bho chunnartan cosmach san àm ri teachd. Bidh a h-uile foillseachadh ùr a’ cur ri ar tuigse air an tachartas tubaisteach a chuir às do na dineosairean agus a dh’ ath-chruthaich cùrsa beatha air an Talamh.

CÀBHA

C: An e a’ bhuaidh asteroid leis fhèin a dh’ adhbharaich na dineosairean a dhol à bith?

F: Chan e, bhrosnaich a’ bhuaidh asteroid sreath de bhuaidhean cascadaidh a chuir ris an tachartas a chaidh à bith.

C: Dè cho fada ‘s a bha an duslach silicate grinn a’ fuireach san àile?

A: Thathas a’ creidsinn gu bheil na mìrean de dhuslach silicate grinn air crochadh san àile airson suas ri 15 bliadhna às deidh a’ bhuaidh.

C: Dè a’ bhuaidh iomlan a bha aig duslach silicate air gnàth-shìde na Talmhainn?

A: Dh'adhbhraich làthaireachd deagh dhuslach silicate buaidh fuarachaidh mòr, a 'lùghdachadh teòthachd uachdar na Talmhainn cho mòr ri 15 ° C (27 ° F).

C: Dè an ceudad de chruthan beatha air an Talamh a chaidh a dhubhadh às mar thoradh air an tachartas seo?

F: Chaidh timcheall air trì cairteal de gach cruth beatha air an Talamh à bith mar thoradh air buaidhean sgriosail buaidh asteroid.