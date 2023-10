Fuasgladh Dìomhaireachd Mars: Seallaidhean Ùra air Taobh a-staigh a’ Phlanaid

Tha tonnan seismic air an adhbhrachadh le buaidh meteorite air Mars air nochdaidhean inntinneach fhoillseachadh mu thaobh a-staigh domhainn na planaid. Tha na co-dhùnaidhean ùr-nodha seo a’ toirt dùbhlan do bharailean a tha air a bhith ann o chionn fhada agus a’ toirt sealladh luachmhor do luchd-saidheans air anatomy ar planaid faisg air làimh.

Tha an dàta seismic a chruinnich neach-laighe InSight NASA a’ soilleireachadh làthaireachd sreath de chreig leaghte nach deach a lorg roimhe a ’cuairteachadh cridhe meitabileach leaghaidh Mars. Thathas a-nis a’ tuigsinn gu bheil am pàirt as fhaide a-staigh seo nas lugha agus nas dùmhail na bha sinn a’ creidsinn roimhe, a’ comharrachadh gluasad mòr nar tuigse air structar a-staigh Mars.

Nuair a bhios tonnan seismic a’ siubhal tro dhiofar stuthan taobh a-staigh planaid, a’ toirt a-steach an fheadhainn a thig bho bhuaidhean meteorite, bidh an astar agus an cumadh ag atharrachadh. Tha an dàta a chaidh fhaighinn bho ionnstramaid seismometer InSight air leigeil le luchd-saidheans dealbh nas soilleire fhaighinn de cho-dhèanamh taobh a-staigh Mars.

Thòisich buaidh meteorite ann an Tempe Terra, sgìre àrd-thalamh Martian, air 18 Sultain, 2021, crith-thalmhainn de mheud 4.2 agus dh’ fhàg e sgàineadh mu 425 troigh (130 meatairean) de leud às a dhèidh. Gu inntinneach, thachair a’ bhuaidh seo air taobh eile Mars bho shuidheachadh InSight ann an Elysium Planitia, sgìre nan raointean còmhnard.

Chaidh na tonnan seismic a chruthaich an tachartas seo a-steach do thaobh a-staigh domhainn a’ phlanaid, a ’toirt a-steach cridhe, a’ tabhann seallaidhean nach fhacas a-riamh. Ron lorg seo, cha b’ urrainn do luchd-saidheans ach faileasan fhaicinn bho mhullach cridhe Mars, chan e tonnan seismic a chaidh thairis air.

Le bhith a’ dèanamh anailis air giùlan nan tonn sin, tha luchd-rannsachaidh air comharrachadh gu bheil còmhdach silicate leaghte ann, timcheall air 90 mìle (150 km) de thighead, timcheall air a’ chridhe. Cha robh fios roimhe seo air an roinn leaghte seo, a tha suidhichte anns an fhallainn, am pàirt a-staigh den phlanaid.

A bharrachd air an sin, rinn an luchd-rannsachaidh cunntas air meud ùr airson cridhe Mars, a’ dèanamh a-mach gu robh an trast-thomhas aige timcheall air 2,080 mìle (3,350 km), timcheall air 30% nas lugha na tuairmsean roimhe. Lorg iad cuideachd gu bheil an fhallaing, a tha na laighe eadar crust a-muigh agus cridhe a’ phlanaid, a’ leudachadh mu 1,055 mìle (1,700 km) fon uachdar.

Eu-coltach ris an Talamh, tha còmhdach làn no pàirt leaghte aig Mars timcheall air a chridhe. Tha aon sgrùdadh a’ sealltainn gu bheil còmhdach làn leaghte ann, agus am fear eile a’ moladh gu bheil e air a leaghadh gu ìre aig a’ mhullach. Tha an còmhdach leaghte agus pàirt-leaghte sa mhòr-chuid air a dhèanamh suas de silicates beairteach ann an iarann ​​​​agus eileamaidean cinneasachaidh teas rèidio-beò, eadar-dhealaichte bhon fhallainn chruaidh a tha os a chionn.

Tha tuilleadh sgrùdaidhean a’ nochdadh gu bheil cridhe Mars sa mhòr-chuid air a dhèanamh suas de iarann ​​​​agus nicil, còmhla ri eileamaidean nas aotroime leithid sulbhur, ocsaidean, carbon, agus hydrogen. Tha na h-eileamaidean nas aotroime seo a 'dèanamh suas mu 9-15% de cho-sgrìobhadh a' chridhe a rèir cuideam, a tha nas ìsle na bhathas a 'creidsinn roimhe, ach an coimeas ri cridhe na Talmhainn.

Tha an rannsachadh ùr-nodha seo a’ toirt dùbhlan don tuigse a th’ againn air structar a-staigh Mars agus a’ daingneachadh cho iom-fhillte ‘s a tha planaidean mar shiostaman eadar-mheasgte. Tha Mars, le trast-thomhas de mu 4,220 mìle (6,791 km) an taca ri 7,926 mìle (12,755 km) na Talmhainn, fhathast a’ tarraing luchd-saidheans agus speuradairean le chèile.

FAQ:

C: Dè a nochd na tonnan seismic bhon bhuaidh meteorite air Mars?

A: Lorg na tonnan seismic sreath de chreig leaghte nach robh fios roimhe seo timcheall air cridhe meitabileach leaghaidh Mars.

C: Ciamar a chruinnich luchd-saidheans an dàta seismic?

F: Chaidh an dàta a chruinneachadh le InSight Lander aig NASA, aig a bheil inneal seismometer.

C: Càite an do thachair a’ bhuaidh meteorite?

F: Thachair a’ bhuaidh meteorite ann an sgìre Tempe Terra ann am Mars.

C: Ciamar a tha taobh a-staigh Mars eadar-dhealaichte bhon Talamh?

F: Tha còmhdach leaghte no pàirt-leaghte air Mars timcheall air a chridhe, ach chan eil an Talamh.