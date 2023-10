Briseadh ann am fàs planntrais: A’ comharrachadh a’ ghine a chuireas ri leasachadh freumhan

Tha luchd-saidheans aig deuchainn-lann nàiseanta Oak Ridge air lorg ùr a dhèanamh ann an raon fàs planntrais. Tro sgrùdadh farsaing air cumadh ginteil na craoibhe poplar, chomharraich iad “àite teth” gine a bhrosnaicheas fàs mòr freumhan. Tha buaidh mhòr aig an lorg seo air àiteachadh bàrr bith-lùth agus leasachadh phlanntaichean a dh’ fhaodas soirbheachadh ann an àrainneachdan dùbhlanach fhad ‘s a tha iad a’ cumail barrachd gualain fon uachdar.

Chleachd an luchd-rannsachaidh stòr-dàta mòr air gintinneachd poplar gus ginean riaghlaidh a chomharrachadh a tha comasach air ceudan de ghinean eile a chuir an gnìomh taobh a-staigh na craoibhe. Am measg an sgrùdaidh aca, dhearbh iad gu soirbheachail gnìomh moileciuil gine hub ris an canar PtrXB38. Nuair a chaidh an toirt a-steach do phlanntaichean, chuidich an gine seo le bhith a’ toirt a-mach freumhaichean pailt agus nas doimhne, eadhon a’ brosnachadh fàs freumhaichean bhon adhar air gasan is duilleagan.

Le bhith ag àrdachadh dùmhlachd freumhaichean, sheall na lusan sin a chaidh atharrachadh gu ginteil barrachd sùghadh beathachaidh, fàs luathaichte, fulangas nas fheàrr ri tart, agus an comas meudan nas motha de charbon a stòradh fon talamh airson amannan fada. A bharrachd air an sin, faodaidh nochdadh freumhaichean bhon adhar barrachd strì an aghaidh tuiltean a thoirt don lus. Tha buaidh aig tachartas nàdarra a’ ghine seo air bith-thomas agus cinneasachadh bìdh, a bharrachd air lasachadh atharrachadh clìomaid.

Tha an rannsachadh ùr-nodha seo, a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid anns an iris New Phytologist, a’ tilgeil solas ùr air dòighean fàs planntrais agus a’ tabhann chothroman gealltanach airson cleachdaidhean àiteachais is àrainneachd san àm ri teachd. Tha comas aig cleachdadh an lorg seo ann a bhith a’ leasachadh bàrr bith-lùth agus àiteachadh seòrsaichean planntrais tapaidh na raointean sin ath-nuadhachadh agus cur ri àm ri teachd nas seasmhaiche agus nas cinneasaiche.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè cho cudromach sa tha an lorg seo?

Tha comharrachadh làrach gine PtrXB38 anns a’ chraobh poplar a’ fosgladh slighean ùra ann a bhith a’ leasachadh cinneasachadh bith-thomas, cinneasachadh bìdh, agus lasachadh atharrachadh clìomaid. Tha am fàs freumhaichte leasaichte a chithear ann am planntrais leis a’ ghine seo a’ tabhann bhuannachdan leithid gabhail ri beathachadh nas fheàrr, barrachd fulangas ri tart, agus an comas barrachd gualain a ghlacadh fon talamh.

Ciamar a ghabhadh an lorg a chuir an sàs ann an àiteachas?

Dh’ fhaodadh an t-adhartas seo a bhith air a chleachdadh ann a bhith a’ leasachadh bàrr bith-lùth nas fheàrr agus cruthachadh phlanntaichean a dh’ fhaodas soirbheachadh ann an suidheachaidhean dùbhlanach. Le bhith ag atharrachadh phlanntaichean gu ginteil gus gine PtrXB38 a chuir an cèill, faodaidh tuathanaich bàrr àiteach le siostaman freumhaich nas fharsainge, a’ leantainn gu barrachd cinneasachd agus barrachd tapachd an aghaidh luchd-cuideam àrainneachd.

Dè na cleachdaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann an seasmhachd àrainneachd?

Tha buaidh mhòr aig an fhàs freumha a tha air a bhrosnachadh leis a’ ghine PtrXB38 air lasachadh atharrachadh clìomaid. Faodaidh planntaichean le siostaman freumhaich leasaichte meudan nas motha de charbon a ghlacadh fon talamh, a’ cur ri lughdachadh sgaoilidhean gasa taigh-glainne. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh na freumhaichean bhon adhar a bhrosnaich an gine seo planntaichean a dhèanamh nas seasmhaiche ri tuiltean, mar sin a’ cuideachadh le bhith a’ casg agus a’ faighinn air ais bho thubaistean nàdurrach.