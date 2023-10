A’ Tuigsinn Tremors Foreshock agus Ro-innse Crith-thalmhainn

Tha a bhith a’ ro-innse crithean-talmhainn air a bhith na dhùbhlan o chionn fhada air sgàth cho neo-fhaicsinneach agus nach eil pàtrain soilleir ann. Ach, tha sgrùdadh ùr-nodha o chionn ghoirid air a stiùireadh le luchd-saidheans bho Sgoil Geo-eòlasan Jackson aig Oilthigh Texas ann an Austin air pàtran de chrithidhean “ro-shealladh” a chomharrachadh a tha ro chrith-thalmhainn, a’ toirt dòchas airson ro-innse nas fheàrr san àm ri teachd.

San àm a dh’ fhalbh, tha crithean-talmhainn air a bhith duilich ro-innse, a’ leantainn gu grunn leòntan is bàsan. Gus dèiligeadh ris a’ chùis seo, dh’ ainmich an sgioba rannsachaidh bho UT Austin pàtran sònraichte de chrith-thalmhainn ann an suidheachadh obair-lann. Le bhith a’ sgrùdadh nan crithean beaga sin a tha a’ tachairt ro chrith-thalmhainn, tha luchd-saidheans an dòchas seallaidhean luachmhor fhaighinn air na dòighean a tha ron phrìomh thachartas.

Dhaingnich Chas Bolton, prìomh neach-rannsachaidh an sgrùdaidh, cho cudromach sa tha e tuigse fhaighinn air na tachartasan a tha a’ nochdadh ro chrith-thalmhainn gus dòighean ro-innse a leasachadh. Tha co-dhùnaidhean na sgioba air am foillseachadh anns an iris Nature Communications. Is e an ath cheum aca na pàtrain comharraichte ath-riochdachadh ann an suidheachaidhean fìor.

Thèid an rannsachadh a dhèanamh ann an Texas, a’ cleachdadh tomhais bho TexNet, lìonra seismological na stàite. Leigidh an dàta seo le luchd-saidheans pàtrain coltach ris a lorg agus coimhead mar a tha na ro-innsean a’ nochdadh ann an crithean-talmhainn fìor. Is e an t-amas sgrùdairean seismic a cheangal ri loidhnichean locht gus gluasadan seòlta ann an giùlan na Talmhainn a lorg a’ leantainn gu crith-thalmhainn.

Fhad ‘s a sheall deuchainnean obair-lann toraidhean gealltanach, tha an dùbhlan ann a bhith a’ lorg nam pàtrain sin ann an sgàinidhean domhainn a tha a ’dol thairis air ceudan mhìltean. Ach, tha an sgrùdadh a’ daingneachadh an fheum air ionadan-amhairc fad-ùine agus lìonraidhean mothachaidh gus sùil a chumail air gnìomhachd sgàinidhean agus gus sealladh a thoirt seachad air mar a dh’ èirich crith-thalmhainn. Le bhith a’ tuigsinn na tha air thoiseach air tachartasan seismic, faodaidh luchd-rannsachaidh beatha a shàbhaladh agus milleadh a dh’ adhbhraich crithean-talmhainn san àm ri teachd a lughdachadh.

CÀBHA

C: Carson a tha e doirbh crithean-talmhainn a ro-innse?

F: Tha e duilich ro-innse crithean-talmhainn air sgàth dìth phàtranan soilleir agus na h-amannan fada anns am bi gluasadan pleit teactonaig a’ tachairt.

C: Dè a tha sònraichte mun sgrùdadh o chionn ghoirid?

F: Shoirbhich leis an sgrùdadh pàtran de chrith-thalmhainn a bha ro chrith-thalmhainn, a dh’ fhaodadh a bhith a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor airson ro-innsean crith-thalmhainn san àm ri teachd.

C: Ciamar a thèid an sgrùdadh ath-aithris san fhìor shaoghal?

F: Cleachdaidh an sgioba rannsachaidh tomhasan bho TexNet, an lìonra seismological ann an Texas, gus pàtrain coltach ri ro-shealladh ann an crithean-talmhainn a choimhead agus a sgrùdadh.

C: Dè na dùbhlain a tha ann a bhith a’ lorg nam pàtrain sin?

A: Tha e fhathast na dhùbhlan a bhith a’ lorg pàtrain ro-shocrachaidh ann an sgàinidhean domhainn a tha a’ dol thairis air astaran mòra, ach tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e a bhith a’ ceangal sgrùdairean seismic ri loidhnichean sgàinidh gus sùil a chumail air gluasadan seòlta ann an giùlan na Talmhainn.

C: An urrainn na co-dhùnaidhean sin leantainn gu ro-innse crith-thalmhainn ceart?

F: Ged a tha an sgrùdadh na cheum cudromach air adhart, tha ro-innse cruinn air crithean-talmhainn fhathast iom-fhillte. Ach, le bhith a’ tuigsinn phàtranan ro-aithris cuidichidh e le bhith ag adhartachadh ro-innse agus ag àrdachadh ullachadh airson tachartasan san àm ri teachd.