Sgioba Eadar-nàiseanta a’ crìochnachadh sreath de Y Chromosome, a’ nochdadh ginean còdaidh pròtain ùra

Tha sgioba eadar-nàiseanta de luchd-rannsachaidh air crìoch a chuir air sreath de chromosome Y, an cromosome gnè fireann. Tha an rannsachadh ùr-nodha cuideachd air leantainn gu lorg 41 ginean còdaidh pròtain a bharrachd, a’ fosgladh slighean ùra airson tuilleadh rannsachaidh air cunnart galair agus bith-eòlas daonna.

Gu ruige o chionn ghoirid, bha cuid mhath den chromosome Y a dhìth bhon genoma iomraidh, a’ nochdadh dùbhlan do luchd-rannsachaidh. Ach, tha adhartasan ann an teicneòlas agus algoirmean bith-fiosrachaidh air leigeil leis an sgioba faighinn thairis air a’ chnap-starra seo agus an cromosoma gnè fireann a leantainn gu tur.

Tha sreath chromosome Y air 30 millean bunait ùr a chur ris an iomradh genoma daonna. A bharrachd air an sin, tha e air 41 ginean còdaidh pròtain nach robh aithnichte roimhe seo fhoillseachadh. Tha an sreath fharsaing seo de chromosome Y a’ toirt seachad goireas luachmhor airson a bhith a’ sgrùdadh caochlaidhean ginteil a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air comharran agus galairean daonna.

Tha structar a’ chromosome Y, a bha air a bhith so-ruigsinneach airson deicheadan, a-nis air a thuigsinn nas fheàrr. Tha an t-sreath air diagram uèiridh a thoirt seachad de na suidsichean ginteil a tha air an cur an gnìomh leis a’ chromosome Y, agus tha mòran dhiubh sin deatamach airson leasachadh fireannaich. Faodaidh luchd-saidheans a-nis am mapa seo a chleachdadh gus sgrùdadh a dhèanamh air na tha ginteil ri gintinn agus feartan fireann eile.

Bha am pròiseas sreathachaidh gu sònraichte dùbhlanach mar thoradh air na pàtrain moileciuil ath-aithriseach agus na sreathan palindromic a chaidh a lorg anns a’ chromosome Y. Ach, thug an dòigh ùr de sheicheamhachadh cothrom don luchd-rannsachaidh na sreathan iom-fhillte sin a chomharrachadh agus a thuigsinn, a’ toirt sealladh nas coileanta air a’ chromosome gnè fireann.

Chaidh an t-sreath crìochnaichte de chromosome Y a dhèanamh comasach tro oidhirpean co-obrachail còrr air 100 neach-rannsachaidh bho air feadh an t-saoghail. Bha an rannsachadh air a stiùireadh leis an Institiud Sgrùdaidh Genome Daonna Nàiseanta agus co-bhanntachd Telomere-to-Telomere.

Bheir an coileanadh cudromach seo air adhart gu mòr ar tuigse air bith-eòlas daonna agus dh’ fhaodadh e cur ri adhartasan ann an rannsachadh aillse. A bharrachd air an sin, faodar a-nis tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air an caochlaideachd a chaidh fhaicinn anns a’ chromosome Y eadar daoine fa leth, a dh’ fhaodadh leantainn gu tuigse nas fheàrr air cunnartan galair.

Tha crìochnachadh an t-sreath chromosome Y a’ comharrachadh clach-mhìle mhòr ann an genomics agus a’ suidheachadh an àrd-ùrlar airson lorgan san raon san àm ri teachd. Faodaidh luchd-rannsachaidh a-nis deuchainnean a dhealbhadh gus buaidh agus gnìomh pàirtean de chromosome Y nach deach a sgrùdadh roimhe seo a dhearbhadh, a’ tilgeil solas air a dhreuchd ann an slàinte is leasachadh dhaoine.

