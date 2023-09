Bidh cnuimhean dìosganach a’ làimhseachadh seangan gus lannan feòir a sheòladh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air nochdadh gu bheil ro-innleachd nas ionnsaichte aig cnuimhean dìosganach ris an canar flukes grùthan lancet airson a bhith a’ gabhaltachd seangan na bha dùil roimhe. Tha na cnuimhean seo a' toirt air seangan streap suas lannan feòir agus an uair sin streap air ais sìos nuair a dh'fhàsas an aimsir ro theth. Is e adhbhar an làimhseachaidh seo na cothroman gum bi beathaichean nas motha ag ithe nan seangan, a’ leigeil leis na cnuimhean leantainn air adhart leis a’ chuairt-beatha aca.

Bidh flukes grùthan Lancet a’ fuireach sa mhòr-chuid am broinn crodh no ath-ghineamhaich ionaltraidh eile mar inbhich. Bidh na cnuimhean a' tasgadh uighean san fheur tro thorrachadh na bà, a bhios an uair sin gan ithe le seilcheagan. Taobh a-staigh nan seilcheagan, bidh na cnuimhean a’ ruighinn an ath ìre larbha agus a’ gintinn asexually. Bidh na seilcheagan a’ dèiligeadh ris a’ phlàigh le bhith a’ cruthachadh chistagan timcheall nan cnuimhean, a bhios mu dheireadh a’ casadaich agus gan toirt a-steach le seangan còmhla ri larbha na cnuimhe.

Aon uair 's gu bheil iad am broinn seangan, bidh na larbha a' dol a-steach don ath ìre de bheatha. Bidh a’ mhòr-chuid a’ gluasad gu stamag an t-seangain, ach nì duine a shlighe chun eanchainn agus gabhaidh e smachd. Feumaidh an seangan gabhaltach an uair sin streap gu mullach lann feòir agus a cheangal fhèin, a’ toirt cothrom do bheathaichean nas motha an seangan agus na cnuimhean ithe. Bidh na cnuimhean mu dheireadh a’ ruighinn inbheach am broinn an aoigh mu dheireadh aca, a’ gluasad chun òr, a’ biathadh, a’ tighinn còmhla, agus a’ breith uighean gus an cearcall ath-thòiseachadh.

Cho-dhùin sgioba de luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Copenhagen tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air a’ phròiseas iom-fhillte seo. Rinn iad sgrùdadh air còrr air mìle seangan le galair ann an coille anns an Danmhairg agus fhuair iad a-mach gur e an teòthachd a bu mhotha a thug buaidh air giùlan nan seangan. Dh'fhuirich na seangan air an fheur ann an làithean fionnar ach chaidh iad sìos air ais air làithean blàth. Tha seo a 'moladh gum bi na cnuimhean a' làimhseachadh nan seangan air an oidhche agus sa mhadainn gus an suidheachadh san fheur nuair a bhios beathaichean ag ionaltradh gnìomhach agus an uairsin gan dìon bhon ghrèin tron ​​​​latha.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ soilleireachadh cho iom-fhillte ‘s a tha giùlan dìosganach agus an fheum air tuilleadh rannsachaidh gus tuigse fhaighinn air na dòighean sònraichte a bhios na flukes sin a’ cleachdadh gus eanchainn nan seangan a làimhseachadh. Ged a dh’ fhaodadh daoine a bhith air an galar le flukes grùthan lancet bho àm gu àm, tha na galairean sin tearc agus tha daoine nan luchd-aoigheachd gun fhiosta.

