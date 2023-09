Bidh cnuimhean dìosganach a’ làimhseachadh seangain gu lannan feòir a dhìreadh

Tha rannsachadh o chionn ghoirid air nochdadh gu bheil comas aig cnuimhean dìosganach, gu sònraichte flukes liver, seangan a làimhseachadh gus lannan feòir a dhìreadh agus an uairsin streap sìos nuair a dh’ fhàsas an aimsir ro theth. Tha cearcall beatha iom-fhillte aig na cnuimhean sin a tha an urra ri bhith air an ithe le beathaichean nas motha gus leantainn air adhart leis a’ chearcall gintinn aca.

Bidh flukes grùthan lancet a’ fuireach sa mhòr-chuid mar inbhich am broinn crodh no ath-ghineamhaich ionaltraidh eile. Ach, gus an neach-aoigheachd mu dheireadh aca a ruighinn, bidh iad a’ dol tro shreath de ìrean. Bidh na h-uighean cnuimhe air an toirt a-mach le crodh agus thig iad gu crìch ann am feur, far am bi iad gan ithe le seilcheagan. Taobh a-staigh nan seilcheagan, bidh na cnuimhean a’ ruighinn ìre an larbha agus a’ gintinn asexually. Bidh na seilcheagan a’ freagairt a’ phlàigh le bhith a’ cruthachadh chistagan timcheall nan cnuimhean, a bhios an uairsin gan casadaich mar bhàlaichean slime. Bidh seangain ag ithe na bàlaichean slime sin gun fhios dhaibh, còmhla ri larbha na cnuimhe.

Aon uair 's gu bheil iad am broinn an t-seangain, bidh na larbha a' fàs agus a' gluasad gu stamag an t-seangain, agus tha aon larbha a' dèanamh a slighe gu eanchainn an t-seangain agus a' gabhail smachd. Tha an seangan gabhaltach an uairsin air a làimhseachadh gus streap gu mullach lann feòir agus grèim fhaighinn air, ga fhàgail na thargaid fhurasta dha ath-bheothaichean gluasadach an seangan agus na dìosganaich ithe gun fhiosta. Aon uair 's gu bheil iad taobh a-staigh an òstair mu dheireadh, bidh na cnuimhean a' ruighinn inbheach, a 'gluasad chun an òr, a' biathadh, a 'tighinn còmhla, agus a' breith uighean, ag ath-thòiseachadh a 'chuairt.

Rinn luchd-rannsachaidh aig Roinn Saidheansan Lusan is Àrainneachd Oilthigh Copenhagen sgrùdadh gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air giùlan seangan gabhaltach. Chunnaic iad còrr air 1,000 seangan gabhaltach ann an Bidstrup Forests, an Danmhairg, airson 13 latha neo-leantainneach. Lorg an sgrùdadh gu robh àite cudromach aig teòthachd ann an giùlan nan seangan. Air làithean fionnar, dh’fhuirich na seangan gu sònraichte air an fheur, agus air làithean nas blàithe, chaidh iad air ais sìos agus thòisich iad air na gnìomhan àbhaisteach aca. Tha seo a 'moladh gu bheil na cnuimhean a' làimhseachadh nan seangan tron ​​​​oidhche agus tràth sa mhadainn.

Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh cho iom-fhillte agus cho sòlasach a tha na dìosganaich sin agus cho beag fios a tha againn mun deidhinn fhathast. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus faighinn a-mach dè na h-innealan sònraichte a leigeas leis na flukes eanchainn an t-seangain a làimhseachadh. Ged a dh’ fhaodadh na cnuimhean sin a bhith air am milleadh le daoine bho àm gu àm, is ann ainneamh a tha galairean agus tha daoine nan luchd-aoigheachd gun fhiosta.

Source: The Guardian