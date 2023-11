Seallaidhean ùra air tùs dìomhair nì faisg air an talamh Kamo'oalewa

Tha speuradairean air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn cò às a thàinig an nì faisg air an Talamh (NEO) Kamo’oalewa, a’ tilgeil solas air an àm a dh’ fhalbh inntinneach. Air a lorg an-toiseach o chionn seachd bliadhna, tha an “rud oscillating celestial” seo air luchd-saidheans a chuir troimh-chèile air sgàth a fheartan sònraichte. A-nis, tha sgioba de luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Arizona air fianais làidir a lorg a tha a 'moladh gun tàinig Kamo'oalewa bhon ghealach, mar thoradh air seann bhuaidh asteroid.

A’ cleachdadh mhodalan àireamhach, rinn na speuradairean Renu Malhotra agus Jose Daniel Castro-Cisneros atharrais air suidheachaidhean far am faodadh pìosan creige gealach a bhith air an cur air bhog dhan fhànais le tubaist asteroid ri uachdar na gealaich. Le bhith a 'modail na h-orbitan de na pìosan creige sin às dèidh sin, lorg an luchd-rannsachaidh gum faodadh cuid a bhith a' tighinn gu crìch ann an slighe coltach ri Kamo'oalewa. Ged a tha an leithid de orbit gu math tearc, chan eil e do-dhèanta, a’ tachairt ann an timcheall air 0.8 sa cheud de na suidheachaidhean a chaidh a sgrùdadh.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt dùbhlan do theòiridh eile a tha a’ moladh gun deach asteroid bhon chrios asteroid a ghlacadh gu trom-inntinneach ann an orbit neo-sheasmhach Kamo’oalewa. Thathas den bheachd gu bheil coltas an teòiridh seo gu ìre mhòr neoni. Tha Anndra Rivkin, neach-saidheans planaid aig Saotharlann Fiosaig Gnìomhaichte Oilthigh Johns Hopkins, a’ moladh mion-sgrùdadh an luchd-rannsachaidh, ag ràdh gu bheil e cho faisg air a bhith cinnteach ‘s as urrainn dhuinn fhaighinn gun a bhith a’ sgrùdadh an nì gu corporra.

Tha buaidh nas fharsainge aig lorg tùs gealaich Kamo'oalewa airson tuigse fhaighinn air NEOan a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach a dh’ fhaodadh a bhith na chunnart don Talamh. Mar as trice, bidh speuradairean a’ cuimseachadh air nithean a thàinig bhon chrios asteroid. Ach, tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e beachdachadh air NEOan a thàinig bhon ghealach. Ged nach eilear an dùil gum bi Kamo'oalewa na chunnart mòr, tha an rannsachadh a’ daingneachadh gu bheil nithean coltach ris a dh’ fhaodadh a bhith a’ falach nar nàbaidheachd celestial.

A’ gluasad air adhart, tha an sgioba an dùil leantainn air adhart leis an rannsachadh aca le bhith a’ sgrùdadh seann sgàineadh gealaich. Le bhith a’ dèanamh anailis air sgàineadh gealaich gun suathadh, tha iad an dòchas an tuigse mun bhuaidh a chuir Kamo’oalewa air bhog a leasachadh agus a dh’ fhaodadh a bhith ag aithneachadh an dearbh sgàineadh a tha an urra ris an tùs.

Mar a bhios luchd-saidheans a’ dol nas doimhne a-steach do dhìomhaireachd a’ chosmos, tha e a’ sìor fhàs soilleir gu bheil dìomhaireachdan aig nithean celestial, leithid Kamo’oalewa, a dh’ fhuasgladh ar tuigse mun chruinne-cè agus a dh’ fhaodadh ar planaid a dhìon bho bhagairtean san àm ri teachd.

