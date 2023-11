Embryons na luchaige air an leasachadh gu soirbheachail san fhànais: Ceum a dh’ ionnsaigh ath-riochdachadh san fhànais

Tha embryos na luchaige air leasachadh soirbheachail a choileanadh fhad ‘s a tha iad air an àiteachadh air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Tha an deuchainn ùr-nodha seo a’ comharrachadh a’ chiad uair a chaidh embryos sùbh-craoibhe fhàs ann an àrainneachd microgravity, a’ nochdadh comasachd air daoine gintinn san fhànais.

Gus an deuchainn a dhèanamh, rinn luchd-saidheans torrachadh embryonan luchag agus leig leotha leasachadh gu ìre dà-chill. An uairsin chaidh na h-inntinnean a reothadh agus a chuir a-steach don fhànais. Aon uair ‘s gu robh iad air bòrd an ISS, mhill speuradairean na embryons reòta agus lean iad orra le leasachadh airson ceithir latha. Às deidh sin, chaidh na embryons a chuir air ais chun Talamh airson mion-sgrùdadh.

Gu h-iongantach, sheall na co-dhùnaidhean nach tug na suidheachaidhean microgravity taobh a-staigh an stèisein fhànais ach glè bheag de bhuaidh air ìrean tràth leasachadh embryo. Tha an lorg seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor a chuireas ri àm ri teachd itealaich fànais daonna.

Tha Teruhiko Wakayama, neach-rannsachaidh cliùiteach aig Oilthigh Yamanashi ann an Iapan, agus prìomh ùghdar an sgrùdaidh ùr-nodha seo, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha na toraidhean sin airson an ath cheum de sgrùdadh fànais. Tha Wakayama a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e sgrùdadh a dhèanamh air comasan gintinn daonna san fhànais, gu sònraichte leis gu bheil dùil ri siubhal fànais leudaichte, leithid misean le sgioba san àm ri teachd gu Mars.

“Tha comas torrachas air turas gu Mars san àm ri teachd na fhìor dhragh air sgàth na h-ùine leudaichte de chòrr air sia mìosan," thuirt Wakayama. “Tha an rannsachadh againn ag amas air dèanamh cinnteach gum bi e comasach dha daoine breith agus breith gu sàbhailte rè na miseanan fad-ùine sin."

Tha luach mòr air a’ choileanadh iongantach seo ann an embryology fànais, leis gu bheil e a’ fuasgladh na slighe airson tuilleadh rannsachaidhean air gintinn daonna anns a’ chosmos. Le bhith a’ sgrùdadh leasachadh embryos mamalan ann an àrainneachd microgravity, faodaidh luchd-saidheans dàta deatamach a chruinneachadh gus slàinte is sàbhailteachd speuradairean a dhìon air miseanan san àm ri teachd gu cinn-uidhe fada nas fhaide na an Talamh.

CÀBHA

An urrainn dha daoine gintinn san fhànais?

Tha leasachadh soirbheachail embryos luchag san fhànais a’ nochdadh gu bheil e comasach dha daoine gintinn san fhànais. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus làn thuigse fhaighinn air na buaidhean agus na dùbhlain a tha an lùib gintinn daonna taobh a-muigh na Talmhainn.

Dè an adhbhar a bha aig an deuchainn?

Bha an deuchainn ag amas air buaidh microgravity air leasachadh embryo a sgrùdadh. Le bhith a’ reothadh agus a’ fàs embryons lucha air an ISS, bha luchd-saidheans a’ feuchainn ri seallaidhean luachmhor a chruinneachadh a dh’ fhaodadh cur ri sgrùdadh fànais san àm ri teachd agus a dh’ fhaodadh taic a thoirt do ghintinn daonna san fhànais.

Dè a’ bhuaidh a th’ aig an rannsachadh seo?

Tha an rannsachadh a’ fosgladh chothroman ùra airson siubhal fànais daonna san àm ri teachd. Tha tuigse air buaidh microgravity air leasachadh embryo deatamach airson dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus sunnd speuradairean air miseanan leudaichte. A bharrachd air an sin, tha an t-eòlas seo riatanach airson dealbhadh agus ullachadh airson tuineachaidhean daonna a dh’ fhaodadh a bhith ann air buidhnean celestial eile.