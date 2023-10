Tha Lorg Fosail Turtar Àrsaidh Mara a’ toirt sealladh dhuinn air Eachdraidh mean-fhàs

Tha lorg o chionn ghoirid le Institiud Rannsachaidh Tropaigeach Smithsonian air solas a thoirt air eachdraidh mean-fhàs turtaran mara. Tha sgioba de luchd-saidheans ann am Panama air an clàr fosail as sine den genus Lepidochelys a lorg, a tha a’ toirt a-steach gnèithean leithid an olive ridley agus Kemp’s ridley. Chaidh am fosail, carapace a chaidh a ghleidheadh ​​​​gu ìre, a lorg ann an Cruth Miocene Chagres Uarach ann am Panama.

Tha am fosail seo a chaidh a lorg às ùr a’ dol air ais timcheall air 6 millean bliadhna chun na h-Epoch Miocene Uarach. Rè na h-ùine seo, bha a 'phlanaid a' gluasad gu suidheachaidhean nas fhuaire agus nas tiorma, le barrachd deigh a 'togail suas anns na pòlaichean, ìre na mara a' crìonadh, agus uisge nas lugha. Le bhith a’ sgrùdadh an t-seann turtar mara seo, tha luchd-saidheans an dòchas tuigse nas fheàrr fhaighinn air mar a dh’ atharraich na creutairean sin gu suidheachaidhean àrainneachd ag atharrachadh.

Is e aon de na co-dhùnaidhean as cudromaiche bhon lorg seo gu bheil lorgan DNA ann an cnàmhan fosail an turtar mara. A’ cleachdadh fuasgladh ris an canar DAPI, bha e comasach do luchd-saidheans ceallan cnàimh glèidhte le feartan coltach ri niuclas a chomharrachadh, a’ nochdadh gu robh stuth ginteil ann. Tha an lorg seo gu sònraichte iongantach, leis nach deach gleidheadh ​​​​DNA aithris roimhe seo ach ann an dà fhosailean dineosaur.

Tha cudromachd nam fosailean sin a’ leudachadh nas fhaide na bhith a’ tuigsinn eachdraidh mean-fhàs turtaran mara. Bidh iad a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air bith-iomadachd sgìre a’ Charibbean nuair a chaidh Isthmus Panama a chruthachadh. Dhealaich an Isthmus an Caribbean bhon Chuan Sèimh agus cheangail e Ameireaga a Tuath agus a Deas. A bharrachd air an sin, tha na fosailean a’ tabhann sanasan mu bhith a’ gleidheadh ​​stuth bog agus stuth beò tùsail a dh’ fhaodadh a bhith ann, leithid pròtanan agus DNA. Tha an raon rannsachaidh seo a tha a’ tighinn am bàrr, ris an canar Molecular Paleontology, a’ sgrùdadh nan seann stuth ginteil a tha glèidhte ann am fosailean.

Tha lorg an t-seann fosail turtar-mara seo ann am Panama a’ nochdadh na chuir fosailean luachmhor ri lorg air costa a’ Charibbean. Tha na co-dhùnaidhean sin ag ath-sgrìobhadh eachdraidh dhruim-altachain mara san roinn agus a’ doimhneachadh ar tuigse air mean-fhàs beatha air an Talamh.

