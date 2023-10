An tachartas seismic as motha air Mars nach eil air adhbhrachadh le buaidh meteorite, can luchd-saidheans

Tha sgioba eadar-nàiseanta de luchd-saidheans air co-dhùnadh nach robh an tachartas seismic as motha a chaidh a chlàradh a-riamh air Mars ann an 2022 mar thoradh air buaidh meteorite, ach feachdan teactonaigeach fìor mhòr taobh a-staigh rùsg na planaid. Chaidh a’ chrith-thalmhainn, le meud 4.7, a lorg le neach-turais NASA InSight air 4 Cèitean, 2022, agus dh’ adhbhraich i crithean-talmhainn a’ dol tro Mars airson co-dhiù sia uairean a thìde.

Tha lorg an tachartais seismic seo a’ toirt sealladh luachmhor air gnìomhachd geòlais Mars. Tha feachdan teactonaigeach, coltach ris an fheadhainn air an Talamh, an urra ri cumadh uachdar na planaid. Le bhith a’ sgrùdadh nam feachdan sin, tha luchd-saidheans an dòchas tuigse nas fheàrr fhaighinn air taobh a-staigh a’ phlanaid agus mar a tha i ag atharrachadh thar ùine.

Tha an inneal-laighe InSight, a tha air a bhith ag obair air Mars bho 2018, uidheamaichte le seismometer a chaidh a dhealbhadh gus gnìomhachd seismic a lorg agus a thomhas. Tha an ionnstramaid seo air leigeil le luchd-saidheans meud agus suidheachadh an tachartais seismic a thomhas gu ceart, a’ toirt seachad dàta cudromach airson tuilleadh sgrùdaidh.

Roimhe sin, bhathar a’ creidsinn gur e buaidhean meteorite prìomh adhbhar gnìomhachd seismic air Mars. Ach, tha an lorg as ùire seo a’ toirt dùbhlan don bharail sin agus a’ soilleireachadh nàdar iom-fhillte agus fiùghantach a’ phlanaid.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus làn thuigse fhaighinn air gnìomhachd teactonaig air Mars agus a’ bhuaidh a th’ aige air àm a dh’ fhalbh agus san àm ri teachd air a’ phlanaid. Leanaidh sgrùdadh air tachartasan seismic, còmhla ri dàta geòlais eile a chruinnich an t-uachdaran InSight, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air obair a-staigh Mars.

stòran:

- InSight Lander aig NASA: https://mars.nasa.gov/insight

- Sgioba Eadar-nàiseanta de Luchd-saidheans: Chan eil URL ri fhaighinn