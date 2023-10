Bidh Graphene a’ sealltainn togalaichean dealanach gun samhail nuair a thèid an rèiteachadh ann an còig sreathan

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid bho MIT air giùlan dealanach ùr a lorg ann an graphene nuair a tha e air a chruachadh ann an sreathan. Tha Graphene, sreath de ghualain aon-atom-tiugh, ainmeil airson a neart agus a ghiùlan, agus dh’ fhaodadh an lorg ùr seo leantainn gu eadhon barrachd thagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann airson an stuth.

Lorg an sgrùdadh gu bheil cruachadh graphene ann an còig sreathan ann am pàtran sònraichte a’ cruthachadh staid “ioma-fhillte”, far a bheil e a’ nochdadh an dà chuid magnetachd neo-ghnàthach agus seòrsa sònraichte de ghiùlan dealanach. Tha stuthan multiferroic tearc agus tha comas aca a bhith air an cleachdadh ann an electronics gus astar draibhearan cruaidh àrdachadh fhad ‘s a tha iad a’ lughdachadh cosgaisean lùtha. Bidh draibhearan cruaidh magnetach traidiseanta an urra ri sruthan dealain gus magnets microscopach atharrachadh a tha a’ riochdachadh dàta dà-chànanach. Ach, nan deidheadh ​​​​innealan stòraidh a dhèanamh le stuthan multiferroic leithid graphene cruachan, dh’ fhaodadh na magnets sin a bhith air an tionndadh nas èifeachdaiche agus le nas lugha de lùth.

Lorg an luchd-rannsachaidh cuideachd dà fheart sònraichte den graphene le còmhdach. An toiseach, bha na dealanan anns a’ graphene a’ co-òrdanachadh an gluasad orbital aca, coltach ri planaidean a’ cuairteachadh san aon taobh. A bharrachd air an sin, chaidh na dealanan a-steach do “ghleann” dealanach, na stàitean lùtha as ìsle a bha rim faighinn dhaibh, agus b ’fheàrr leotha tuineachadh ann an aon ghleann thairis air an taobh eile. Chan fhaicear an co-òrdanachadh agus an roghainn seo airson aon ghleann ach ann an graphene còig-ìrean.

Bha an sgioba comasach air smachd a chumail air an dà chuid magnetachd agus feartan dealanach nan sreathan graphene. Tha an lorg ùr seo, ris an canadh iad “ferro-valleytricity,” a’ toirt sealladh ùr air giùlan graphene agus a’ fosgladh chothroman airson innealan stòraidh nas èifeachdaiche a dhealbhadh.

