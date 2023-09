Tha leigheas airson call cnàimh ann an speuradairean a’ nochdadh gealladh

Chaidh cungaidh-leigheis sònraichte a dhearbhadh gus casg a chuir air call cnàimh ann an luchagan, a dh’ fhaodadh a bhith na bhuannachd dha speuradairean air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh California Los Angeles (UCLA) agus an Forsyth Institute ann am Massachusetts air droga a leasachadh a tha chan ann a-mhàin a’ cur casg air call cnàimh ann an luchagan a tha a’ fuireach air an ISS ach cuideachd a’ meudachadh an dùmhlachd cnàimh.

Lorg an sgioba gu bheil microgravity ag adhbhrachadh lùghdachadh aon sa cheud ann an dùmhlachd mèinnear cnàimh (BMD) gach mìos de nochd. Gus cuir an-aghaidh seo, chleachd iad pròtain ris an canar NELL-1, a bhios a’ riaghladh fàs cnàimh, agus a dh’ atharraich e gus droga ris an canar BP-NELL-PEG a chruthachadh a bhios ag amas air cnàmhan cnàimh gun bhuaidhean àicheil. Sheall na luchagan a chaidh a làimhseachadh le BP-NELL-PEG àrdachadh mòr ann am BMD an taca ris a’ bhuidheann smachd.

Fhad ‘s a tha an t-adhartas seo a’ cumail gealladh airson miseanan fànais san àm ri teachd, a ’toirt a-steach fuireach fada ann am microgravity, chan eil fiosrachadh ri fhaighinn a thaobh cuin a dh’ fhaodadh deuchainnean daonna de NELL-1 tòiseachadh. Gu ruige seo, chan eil ach aon chompanaidh, Bone Biologics stèidhichte ann am Massachusetts, air deuchainnean clionaigeach daonna a dhèanamh a’ cleachdadh NELL-1 gus galar diosc degenerative a làimhseachadh ann am prògram pìleat ann an Astràilia. Tha inbhe an sgrùdaidh seo fhathast mì-chinnteach.

A dh 'aindeoin an leigheas a dh'fhaodadh a bhith ann airson call cnàimh ann an astronauts, tha feum air rannsachadh a bharrachd gus aghaidh a chur air buaidhean slàinte eile a thaobh foillseachadh àite, leithid atharrachaidhean eanchainn. Airson a-nis, leanaidh speuradairean orra an urra ri seiseanan treadmill cunbhalach gus na cunnartan co-cheangailte ri miseanan fànais fada a lughdachadh.

stòran:

- Oilthigh California Los Angeles (UCLA)

- Institiud Forsyth

- Bith-eòlas cnàimh