Tha luchd-saidheans air lorg ùr-nodha a dhèanamh o chionn ghoirid a thaobh cruthachadh daoimeanan pinc, a tha ainmeil airson cho tearc agus cho eireachdail sa tha iad. Tha daoimeanan pinc am measg nan clachan as daoire san t-saoghal agus tha luchd-cruinneachaidh agus luchd-dealasach seudaireachd air a bhith measail orra o chionn fhada. Chaidh a’ mhòr-chuid de na seudan tearc sin, còrr air 90 sa cheud, a lorg aig mèinn Earra-Ghàidheal ann an iar-thuath Astràilia iomallach, a sguir a ghnìomhachd o chionn ghoirid.

Tha a’ cheist carson a thug mèinn Earra-Ghàidheal a-mach àireamh cho àrd de daoimeanan pinc air a bhith a’ cur dragh air luchd-rannsachaidh airson bhliadhnaichean. Eu-coltach ris a’ mhòr-chuid de mhèinnean daoimean eile, a tha ann am meadhan mòr-thìrean, tha mèinn Earra-Ghàidheal na laighe air oir aon. Ann an sgrùdadh ùr a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Communications, nochd sgioba de luchd-saidheans à Astràilia gun deach na daoimeanan pinc a thoirt gu uachdar na Talmhainn tro bhriseadh a’ chiad supercontinent timcheall air 1.3 billean bliadhna air ais.

A rèir prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Hugo Olierook bho Oilthigh Curtin ann an Astràilia an Iar, bha fios mu thràth air dhà de na trì grìtheidean riatanach airson daoimeanan pinc a chruthachadh. Is e carbon a 'chiad stuth, a dh'fheumas a bhith suidhichte domhainn taobh a-staigh na Talmhainn, co-dhiù 150 cilemeatair (93 mìle) fon uachdar. Ma tha an gualain nas eu-domhainn, dh'atharraicheadh ​​​​e gu grafait, stuth a tha fada nas luachmhoire na daoimeanan.

Is e an dàrna tàthchuid an dearbh chuideam a tha a dhìth gus soilleireachd nan daoimeanan atharrachadh agus an dath pinc ainm-sgrìobhte aca a thoirt dhaibh. Tha Olierook a’ mìneachadh gun toireadh cus cuideam orra daoimeanan soilleir, agus gun toireadh cus cuideam orra tionndadh donn. 'S fhiach toirt fa-near gun robh earrann mhòr de daoimeanan a chaidh a lorg ann am mèinn Earra-Ghàidheal den mheasgachadh donn nach robh cho luachmhor.

Tha an lorg seo o chionn ghoirid a’ toirt solas air a’ phròiseas cruthachaidh de daoimeanan pinc agus a’ toirt sealladh luachmhor airson a bhith a’ lorg thasgaidhean coltach ris air feadh na cruinne. Dh’ fhaodadh tuilleadh rannsachaidh san raon seo tobraichean a bharrachd de na seudan sin air a bheil iarrtas mòr a lorg, a’ tabhann solar nas motha sa mhargaidh. Tha an sgrùdadh a’ daingneachadh an tarraing agus an inntinn a tha timcheall air daoimeanan pinc, a’ daingneachadh an cliù mar cuid de na clachan as luachmhoire agus as sònraichte san t-saoghal.

