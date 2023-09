An “Tàthchuid a tha a dhìth” airson Daoimeanan Pinc air a lorg, a’ fosgladh chothroman ùra airson rannsachaidhean gemstone tearc

Tha luchd-saidheans air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn cruthachadh daoimeanan pinc, a tha ainmeil airson cho tearc agus cho breagha ‘s a tha iad. Chaidh na clachan prìseil seo, a tha air am meas mar cuid den fheadhainn as daoire san t-saoghal, a lorg ann am pailteas aig mèinn Earra-Ghàidheal a chaidh a dhùnadh o chionn ghoirid ann an Astràilia. Ach, tha na h-adhbharan air cùl an ìre àrd de daoimeanan pinc san àite shònraichte seo air a bhith nan dìomhaireachd o chionn fhada.

Ann an sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Communications, tha luchd-rannsachaidh Astràilianach air nochdadh gun deach na daoimeanan pinc a chaidh a lorg ann an Earra-Ghàidheal a thoirt gu uachdar na Talmhainn o chionn 1.3 billean bliadhna. Chaidh na daoimeanan a chruthachadh tro mheasgachadh de thrì prìomh ghrìtheidean. Is e a 'chiad fhear carbon, a dh'fheumas a bhith air a thiodhlacadh gu domhainn taobh a-staigh na Talmhainn, fo 150km. Is e an dàrna tàthchuid tomhas sònraichte de chuideam a bheir air na daoimeanan a tha air dhòigh eile a bhith soilleir tionndadh pinc. Tha cus cuideam a 'ciallachadh gu bheil daoimeanan donn, nach eil cho luachmhor.

Is e an stuth a tha a dhìth, mar a lorg an luchd-rannsachaidh, an tachartas bholcànach a thug na daoimeanan chun uachdar, gan dèanamh ruigsinneach dha daoine. Le bhith a’ dèanamh anailis air criostalan beaga bìodach ann an sampall creige bho mhèinn Earra-Ghàidheal, b’ urrainn don luchd-saidheans aois nan daoimeanan a dhearbhadh agus loidhne-tìm nas mionaidiche a stèidheachadh. Fhuair iad a-mach gun deach na daoimeanan a thoirt suas nuair a bhris a’ chiad supercontinent san t-saoghal, ris an canar Nuna no Columbia, o chionn 1.3 billean bliadhna.

Tha buaidh chudromach aig an rannsachadh ùr-nodha seo air rannsachaidhean daoimean san àm ri teachd. Tha fios a-nis gum faighear daoimeanan pinc faisg air oirean mòr-thìrean, ann an seann chriosan beinne a tha a’ comharrachadh briseadh seann supercontinents. Am measg nan àiteachan a dh’ fhaodadh a bhith air an lorg san àm ri teachd tha Canada, an Ruis, ceann a deas Afraga, agus Astràilia.

Ged a tha dùnadh mèinn Earra-Ghàidheal air cur ri gainnead daoimeanan pinc, tha dùil gun lean an luach aca ag èirigh. Dh’ fhaodadh an tuigse ùr mun phròiseas cruthachaidh aca cuideachadh le bhith a’ stiùireadh oidhirpean san àm ri teachd gus na clachan-eun tearc sin a lorg, ged nach eil e coltach gur e pròiseas furasta no luath a bhios ann.

Ann an co-dhùnadh, tha lorg an “tàthchuid a tha a dhìth” airson daoimeanan pinc a’ fosgladh chothroman ùra airson na clachan luachmhor sin a lorg. Tha tuigse nas soilleire aig luchd-saidheans a-nis air na suidheachaidhean a tha riatanach airson an cruthachadh, a dh’ fhaodadh cuideachadh le lorg daoimeanan pinc san àm ri teachd ann an roinnean eile den t-saoghal.

